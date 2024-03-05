Фермеры и переработчики, объединяйтесь!

В Бишкеке прошёл форум под названием «Агродиалог — 2024». На нём шла речь о внедрении новых технологий по выращиванию сельхозкультур и разведению животных, необходимости развития перерабатывающей промышленности и увеличению экспортного потенциала отрасли. Форум, по свидетельству его участников, прошёл довольно удачно. Фермеры получили исчерпывающую информацию о возможностях реализации своего урожая и о помощи со стороны государства. Однако

и в этом году крестьянам будет тяжело добиться высоких результатов…

В начале работы форума перед тружениками отрасли выступил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Руководитель отрасли начал свой доклад с довольно обнадёживающих цифр. Так, по его словам, в сельском хозяйстве республики действуют 357 тысяч фермерских хозяйств, 623 кооператива, 30 акционерных обществ, 116 тысяч частных предпринимателей. В перерабатывающей промышленности функционируют 384 крупных и средних предприятий, 11 тысяч малых, а также 34 торгово-логистических центра, 232 склада и 97 скотобоен. В минувшем году также открылись 16 производственных кластеров. Экспорт сельхозпродукции ежегодно составляет в среднем 38-40 миллиардов сомов. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но всё же увеличиваются урожаи, привесы и надои. Казалось бы, особо печалиться нечему, однако причин для продолжения кардинального реформирования отрасли — хоть отбавляй.

Для развития экспортного потенциала в 40 районах страны приступили к работе специальные кураторы. Создаётся ситуационный центр по осуществлению контроля за импортом и экспортом сельхозпродукции. В ближайшие годы усилена работа по отправке продукции за рубеж по 60 направлениям.

Впервые руководители аграрной отрасли страны заявили о необходимости повышения качества выращенной сельхозпродукции. В частности, министр заявил об усилении внимания к этому вопросу уже в наступающем полеводческом сезоне. » Партнёры, — отметил он, — постоянно говорят о необходимости повышения качества произведенного нами урожая. Только в этом случае они готовы приобретать нашу продукцию. За эту работу теперь будут отвечать не только Минсельхоз, но и акимы всех без исключения сельских районов страны».

Далее Бакыт Торобаев рассказал о поддержке крестьянства в наступившем году. Планируется возведение четырёх бассейнов декадного регулирования воды. Для крестьян приобретается техника на 367 миллионов сомов. Принято также решение о выделении Чуйской области дополнительно 350 миллионов сомов на строительство различных ирригационных сооружений. Все внутрихозяйственные каналы будут переданы на баланс государства, и предусматриваются средства для проведения их ремонта. Мелиоративной отрасли страны из бюджета уже выделено 2,2 миллиарда сомов.

Не забыло правительство и о нынешней сельхозкампании. На весенний сев требуется 67,2 тысячи тонн семян зерновых колосовых культур. Фермеры уже заготовили 56 тысяч тонн. Недостающие объёмы по льготным ценам предоставит Российская Федерация. Посевной материал будет выдан крестьянским хозяйствам на дотационной основе. Но в семеноводстве ещё много проблем. Так, мы импортируем 50 процентов семян кукурузы, 100 процентов (!) семян сахарной свёклы и более 90 процентов семян овощей. В Кыргызстане более 200 малых и больших семеноводческих хозяйств, научно-исследовательский институт земледелия, а мы 30 лет топчемся на одном месте. Отечественные семхозы производят лишь 15-20 процентов посадочного материала от потребностей. По свидетельству учёных-аграрников, наш климат идеально подходит для развития семеноводства, а мы на нём ещё в 90-х годах поставили жирный крест. Но и в этом вопросе Бакыт Торобаев сотоварищи намерены навести порядок. В частности, есть идея укрупнения семеноводческих хозяйств. Но как это сделать, когда в стране практически не осталось свободных земель, не ясно.

Пока мало подвезено горюче-смазочных материалов и удобрений, однако Минсельхоз надеется решить эти проблемы в ближайшем будущем.

Но довольно упиваться достигнутыми результатами, тем более что они не очень значительные. Основные работы по реформированию аграрной отрасли ещё впереди.

По глубокому убеждению министра, в стране необходимо создать Агрохолдинг. «Сейчас в республике, — подчеркнул Бакыт Торобаев, — нет механизма, благодаря которому крестьяне могли бы с выгодой для себя реализовывать свой урожай. Агрохолдинг как раз и будет заниматься этими вопросами. И в первую очередь — искать так называемый централизованный рынок сбыта сельхозпродукции. Невероятно, но факт: мы перерабатываем только 4 процента выращенного урожая, объём экспорта сельхозпродукции составляет 13 процентов от общего объёма экспорта страны. Поэтому Бакыт Торобаев заявил о намерении правительства выбрать 100 бизнес-планов по созданию перерабатывающих предприятий и помочь их реализовать.

Выступление министра произвело большое впечатление на аграриев. Часто можно было услышать реплики: «Правильно говорит», «давно пора», «так жить и работать больше нельзя».

После выступления министра к микрофону подходили руководители заготовительных и перерабатывающих предприятий. Некоторые из них предлагали покупать фермерам сертифицированный качественный посадочный материал, другие выдвигали инициативы о подписании контрактов на реализацию выращенной продукции.

После каждого выступления участники форума что-то тщательно записывали в свои блокноты. Было понятно, что они обязательно установят деловые контакты с бизнесменами и вместе решат давно мучащие крестьян проблемы. Причём предприниматели делали крестьянам предложения не только по выращиванию традиционных культур, но и, к примеру, облепихи, которая у нас растёт только в диких условиях.

А на следующий день перед сельхозпроизводителями выступил глава правительства Акылбек Жапаров. Он заявил о необходимости внедрения в сельское хозяйство страны новых методик выращивания основных сельхозкультур, использовать только качественный посевной материал. «Но самое важное, — подчеркнул премьер-министр, — фермерам необходимо объединяться и работать сообща, сотрудничать с крупными перерабатывающими предприятиями. Тогда мы сможем отправлять на экспорт крупные партии сельхозпродукции с большой выгодой для себя. Вспомнил Акылбек Жапаров и об известном всем проекте «Одно село — один продукт». «Его необходимо реализовывать ещё быстрее, энергичнее, потому что преимущества проекта очевидны», — заключил глава правительства.

Не забыло правительство и поддержке малообеспеченных семей. Акылбек Жапаров заявил участникам форума о намерении властей обучать этих людей выращиванию овощей, разведению домашней птицы.

Однако вскоре уверенную речь главы правительства прервал один из фермеров. Крестьянин обратился с просьбой к главе правительства: «Льготных кредитов на всех не хватает, а коммерческие разорительны для нас. Прошу вас, сделайте все сельхозкредиты доступными». Эти слова участника форума изрядно огорчили премьера. Акылбек Жапаров с заметной на лице грустью ответил: «Национальный банк сейчас обозначил учётную ставку в 13 процентов. Следовательно, коммерческие банки будут выдавать кредиты по более высоким процентам, что для вас, конечно, невыгодно. Я прекрасно понимаю разочарование сельхозпроизводителей. Но выход здесь может быть только один: объединение крестьян в кооперативы, для которых правительство разработало специальную программу поддержки».

Да, нынешние власти оказывают сельхозпроизводителям существенную помощь. У нас, наверно, для фермеров узаконены самые льготные в регионе налоги, семенами крестьяне будут обеспечены на дотационной основе, стало больше выделяться техники в лизинг. А о реконструкции ирригационных сооружений ещё несколько лет назад сельчанам можно было только мечтать. Но дело в том, что главное условие для успешной работы сельхозпроизводителей — льготные и длинные кредиты. Без них фермеры однозначно не смогут порадовать страну щедрыми урожаями. Пора бы нашим властям понять, что сельское хозяйство — такая же дотационная отрасль, как медицина, образование. И, может быть, финансистам имело смысл поднапрячься и выделить льготные кредиты всем фермерам. Они ведь осенью сполна вернут все затраченные на них средства.

Впрочем, финансовые проблемы для крестьян далеко не единственные. В этом лично убедился корреспондент «Слова Кыргызстана», поговорив с участниками форума. Так, руководитель крупного крестьянского хозяйства из Панфиловского района Жанат Сарбагышев сказал: «Сейчас власти призывают нас объединяться в кооперативы. Хорошая идея. Но почему-то чиновники забыли, что землю укрупнённым хозяйствам выдают только на 5 лет. Как крестьяне могут плодотворно трудиться на этой пашне, зная, что вскоре её придётся отдавать. Поэтому они выжимают из земли «все соки», проще говоря, гробят её».

Фермер из Манасского района Таласской области Талас Муратов скептически относится к планам властей по реконструкции ирригационных сооружений: «Много идёт разговоров о намеченных планах по ремонту арыков и каналов, но дело не особо двигается с места. Нашему селу дают 400 литров воды в секунду, а доходит лишь 50. Вот и в этом году мы пока не увидели никакого ремонта».

Рабочего семхоза имени Мичурина Чуйского района Виктора Якунина беспокоит вопрос со сбытом продукции: «В прошлом году мы реализовывали лук по …3 сома за килограмм. Не оправдали даже половины затрат, то же самое получилось и с урожаем кукурузы. Давно нужно создать централизованный орган по реализации нашей продукции. Без него мы как слепые котята».

Представитель Иссык-Атинского района Мирлан Мукаев рассказал ещё об одной жгучей проблеме: «В республике, по моему мнению, не налажена работа по профессиональному обучению крестьян. Вот тому пример. Мы долгое время сеяли семена кукурузы, завезённые из России. Но на рынке появилась аналогичная, ещё более эффективная, продукция из Турции. Но мои друзья упорно не хотели её замечать, предпочитая работать с российскими семенами. А ведь если бы нас собрали в районе, объяснили с цифрами и фактами на руках, чем хорош турецкий посадочный материал, то друзья смогли бы собрать намного больший урожай».

Вообще-то, эти слова довольно странно было слышать. Минсельхоз почти каждый месяц публикует бодрую информацию о проводимой профессиональной учёбе фермеров, а на деле, выходит, всё остаётся по-старому.

…Уходил с форума с каким-то малопонятным, двойственным чувством. С одной стороны, было ясно, что власти серьёзно взялись за развитие аграрной отрасли, но с другой — столько ещё не решённых проблем остаёется на селе. А может, чиновники и фермеры живут в разных пространственных и временных измерениях?

Вячеслав АНИКИН.

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