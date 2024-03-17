Результат превзошёл ожидания

Турция — один из главных торговых инвестиционных партнёров нашей страны. Двусторонние отношения берут своё начало ещё со времён установления дипломатических. А турецкие бизнесмены хорошо понимают язык местного предпринимательства.

Вопросы сотрудничества с Турецкой Республикой занимают важное место в системе наших внешнеполитических приоритетов. Анкара давно рассматривает Кыргызстан в качестве дружественного государства и важного игрока в Центрально-Азиатском регионе, а налаженное за столь долгое время двустороннее сотрудничество — фундамент будущего партнёрства. В связи с этим страну посетили более 60 ключевых представителей бизнеса из разных регионов Турции для участия в бизнес-форуме по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Форум ориентирован прежде всего на привлечение турецких инвестиций, создание совместных предприятий в различных сферах экономики и возможность экспорта нашей продукции на турецкий рынок. Как и ожидалось, мероприятие стало эффективной платформой для установления новых взаимовыгодных контрактов и сотрудничества. Помимо зарубежных в форуме приняли участие более 140 отечественных предпринимателей разных сфер бизнеса, представивших свою продукцию на выставке.

По мнению бизнес-элиты Турции, в нашей стране созданы хорошие условия для инвесторов и предпринимателей, по их оценке, она привлекательна для капиталовложений. С этим утверждением полностью согласен министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев. По его словам, в последние годы возникновение ряда тревожных событий в мире оказало негативное влияние на мировую экономику в целом. Но, несмотря на сохранение макроэкономических и геополитических рисков, в рамках антикризисных мер, принятых Кабинетом министров, сейчас восстановление экономики страны идёт приемлемыми темпами.

— Если сосредоточиться на торгово-экономических отношениях между Кыргызстаном и Турцией, то они строятся на основе принципа недискриминации в соответствии с соглашениями Всемирной торговой организации, — отмечает министр. — В 2022 году на долю Турции пришлось 5,2% внешнеторгового оборота страны, в том числе экспорт — 6,2%, импорт — 5%. С 2018 по 2022 год товарооборот между нашими странами увеличился в 1,6 раза, в том числе импорт — на 1,7%, экспорт — на 34,9%.

Основу нашего экспорта в Турцию составляют фрукты и овощи (фасоль), орехи, топливо для реактивных двигателей, хлопковое волокно, кожевенное сырьё, свинец, другие основные металлы, машины и механические устройства, запчасти.

Львиная доля импорта — товары лёгкой промышленности (одежда, обувь, текстиль), продукция химической промышленности (краски, лаки, мыломоющие средства, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая продукция, пластмассы, резиновые изделия и др.), машиностроение, строительная продукция (оборудование, механические устройства, электрические машины, приборы и т.п.), пищевые продукты и сельскохозяйственное сырьё, чёрные, драгоценные изделия из цветных и драгоценных металлов, ювелирные изделия, изделия из дерева, бумага, мебель и аксессуары к ней, изделия из кожи.

Министр также поделился приятными новостями по общей экономической ситуации в стране. Так, относительно ВВП в 2021 году реальный темп роста составил 105,5%, в 2022 году он увеличился до 109%, а в январе-декабре 2023 года достиг 106,2%.

Эти показатели относятся к секторам строительства, производства, услуг, промышленности и сельского хозяйства.

Мы активно участвуем в международных интеграционных процессах: Кыргызстан — член ВТО, обладатель статуса «Всеобщей системы преференций+» (ВСП+). Он позволяет развивающимся странам беспошлинно импортировать в Европейский союз. Наша страна имела возможность экспортировать более 6000 продуктов на рынок с населением более миллиарда человек с момента оказания содействия WSP+.

Кроме того, отечественные товары на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, обращение без таможенного контроля, общего налогового режима и без дополнительных требований по техническому, фитосанитарному, санитарному и ветеринарному контролю.

А в 2022 году принята новая редакция Налогового кодекса для совершенствования цифровизации налоговых процедур, создания равных условий для ведения бизнеса, сокращения теневой экономики, снижения налогового и административного давления на бизнес.

Как отметил в своей речи Данияр Амангельдиев, республика открыта для привлечения инвестиций в приоритетные направления и отрасли экономики, а правительство заинтересовано в реализации крупных проектов посредством заключения инвестиционного соглашения:

— Для этих целей мы можем освободить инвестора от таких платежей, как налог на прибыль, землепользование, с продаж, НДС, акциз. Кроме того, промышленные предприятия приоритетных отраслей могут быть освобождены от налога ещё на пять лет.

Амангельдиев представил пять перспективных направлений, по которым можно будет налаживать сотрудничество с турецкими инвесторами. Это энергетика, туризм, промышленность, торговля и финансовое сотрудничество.

Министр также подчеркнул значимость водной темы в контексте изменения климата:

— В будущем хотелось бы уделить особое внимание осуществлению производства и экспорта бутилированной воды, — отметил он. — Этот рынок — один из наиболее быстрорастущих и перспективных в современном мире. Сейчас он составляет около $207 млрд. По оценкам, к 2030 году достигнет $500 млрд. Ожидаемый темп роста — 9% в год.

Водные ресурсы нашей страны — основной источник воды для некоторых регионов Центральной Азии, а также северо-запада Китая. По водным ресурсам мы занимаем третье место в СНГ. Общий объём запасов воды — 2 458 тысяч кубических метров.

В стране также более 100 месторождений минеральных вод. Общий годовой объём возобновляемых водных ресурсов — 44,5 тыс. кубических метров.

Министр отметил, что наша страна готова работать с турецкими партнёрами для обмена технологиями и опытом, организации совместных производств и создания дополнительных рабочих мест.

Особое внимание уделено и сфере туризма: его потенциал огромен. Такие туристические продукты под мировыми брендами, как «Великий шёлковый путь», «Всемирные игры кочевников», «Цивилизация кочевников», не оставляют туристов равнодушными.

— Сегодня нами разработаны перспективные проекты создания горнолыжного кластера, спортивных комплексов, около 32 реабилитационных санаториев, небольших аэропортов и глэмпингов на сумму более двух миллиардов долларов, — поделился министр. — Рекомендуем турецкой стороне использовать потенциал бренда «Великий шёлковый путь» и развивать туристические маршруты между нашими странами.

По словам предпринимательницы из Турции Хакан Мутлу, о форуме ей рассказал её знакомый, который уже бывал здесь. Она с удовольствием приняла участие в мероприятии и считает его площадкой, которая позволяет отследить наиболее выгодный потенциал взаимного сотрудничества дружественных стран.

Многих турецких бизнесменов привлекает именно текстильная отрасль. Они считают её наиболее востребованной для инвестиционного вложения, ведь одежда — это товар первой необходимости.

Множество интересных совместных проектов можно реализовать и в животноводстве, считают турецкие инвесторы. По их мнению, наша страна достигла результатов в этой отрасли как никто другой, и наши фермеры могут дать массу дельных советов турецким коллегам.

— Для реализации инвестиционных проектов нужно создать необходимые условия, — отметил в своей речи глава Кабмина Акылбек Жапаров. — Важно уметь правильно работать со спонсорами и инвесторами. Нельзя допустить, чтобы у них сложились не очень хорошие впечатления о нашей стране.

Помимо выступлений официальных лиц и проведения пленарных заседаний для участников форума организовали выставку продукции отечественных производителей. Здесь представили новинки молочной продукции, традиционные сладости и национальные напитки. А местные рукодельники заинтересовали посетителей своими работами.

Руководитель фонда «Жаркын келечек» Гульзина Субанбекова специально приехала на форум из Таласа, чтобы показать турецким предпринимателям, на что способны подопечные её организации. В основном это молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, которые своими руками создают украшения, аксессуары и предметы быта из войлока, бисера, кожи и других материалов. По словам руководителя фонда, ребята с удовольствием участвуют в различных выставках и туристических ярмарках. А в столицу они приехали впервые.

— Мы гордимся тем, что можем представить свои изделия на столь масштабном форуме, — сказала она. — В нашем фонде около 30 парней и девушек, которые трудятся не покладая рук. Многие из них реализовались как мастера прикладного искусства. Они рады, что могут быть полезными и своими изделиями порадовать других.

По результатам форума достигнуты договорённости о торговом сотрудничестве на общую сумму $2,7 млн.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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