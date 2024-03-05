Налаживая мосты

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании Николаса Боулера.

Глава Кабмина поблагодарил гостя за оказанное всестороннее содействие в организации его рабочего визита в Великобританию в ноябре 2023 года. «Хочу с удовлетворением отметить насыщенную программу визита, организованного на подобном уровне впервые за более чем 30-летнюю историю кыргызско-британских отношений. Отрадно, что после Кыргызстан посетили такие именитые британские компании, как Rotschild&Co, Franklin Templeton, с представителями которых я лично встретился», — сказал он.

Николас Боулер в свою очередь подтвердил приверженность британской стороны дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

Они обсудили актуальные вопросы кыргызско-британской повестки и ход реализации ранее достигнутых договорённостей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также горнорудной отрасли.

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