Преступность под колпак

В течение месяца во всех регионах республики проходил форум «Безопасная страна — стабильное будущее», на котором обсуждались проблемы профилактики правонарушений, повышения уровня защиты граждан, снижения уровня преступности, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Инициатором его проведения выступило Министерство внутренних дел.

— У этого форума только одна цель — вместе предотвращать преступность, правонарушения и различные негативные проявления, вовремя усиливать профилактическую работу, — заявил Октябрь Урмамбетов. — В целях качественного обеспечения общественного порядка и безопасности населения в стране 5 мая 2021 года принят Закон «Об основах предупреждения правонарушений», в котором говорится, что главные направления — укрепление безопасности, снижение уровня преступности, правонарушений, своевременное выявление и устранение их причин.

По его словам, для обеспечения безопасности по всей республике установлено более трёх тысяч видеокамер в общественных местах, на улицах, ведётся круглосуточный мониторинг. Так, с помощью системы видеонаблюдения в Бишкеке в течение 2023 года выявлено 404 преступления, задержаны около 600 человек, находившихся в розыске.

Замминистра подчеркнул, что координация действий государственных органов и институтов гражданского общества в борьбе с правонарушениями и преступностью становится актуальной и необходимой.

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