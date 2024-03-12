Безопасная страна — стабильное будущее

В Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре имени Касымалы Джантошева города Каракола прошёл форум «Безопасная страна — стабильное будущее», инициированный Министерством внутренних дел.

Его цель — укрепление безопасности и правопорядка в стране, исполнение Национального плана действий по реализации Концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы, повышение уровня защиты граждан, снижение уровня преступности, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В работе форума приняли участие заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов, полномочный представитель Президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Нурдолот Базарбаев, заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев, председатель «Клуба генералов» Садырбек Дубанаев, директор Ассоциации поддержки передвижных пунктов милиции Шамшыбек Мамыров, начальник УВД Иссык-Кульской области Орунбай Кочкоров, депутаты местных кенешей и представители органов местного самоуправления, а также начальники городских, районных отделов внутренних дел, руководители учреждений, предприятий области.

Всем собравшимся роздали информационные материалы о деятельности передвижных приёмных милиции, о работе по недопущению распространения наркотиков на территории области, а также значки, брошюры и блокноты с логотипом форума. Кроме того, делегатам продемонстрировали видеосюжет на тему «Безопасная страна — основное стратегическое направление МВД». Участники форума ознакомились с информацией о деятельности УВД Иссык-Кульской области по предупреждению и профилактике правонарушений в регионе за последние три года.

Помимо прочего, студенты музыкального училища имени Ыбрай Туманова показали театрализованную постановку о проблемах домашнего насилия. Актёры раскрыли суть проблемы, рассказав о том, что насилие в семье может сказаться на чувствах детей, на их развитии и отношениях с другими людьми на протяжении всей жизни.

Обращаясь к участникам форума, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов отметил, что координация действий государственных органов и институтов гражданского общества становится актуальной и необходимой для профилактики и предотвращения преступных проявлений. А, совместная деятельность станет более эффективной, если сформировать модельную работу по этим вопросам, исходить из принципа совместной и равной ответственности за будущее страны.

«Борьба с различными видами правонарушений и домашним насилием — работа не только милиции. Требуются совместные усилия, общие подходы для формирования неприятия не только к самой преступности, правонарушениям и различным негативным проявлениям, но и всей выстроенной вокруг субкультуры, продвижение здорового образа жизни в качестве приоритетной», — подчеркнул замглавы МВД, и поблагодарил всех, кто нашёл возможность принять участие в форуме «Безопасная страна — стабильное будущее».

«Вопросы, связанные с законодательным обеспечением противодействия различным видам преступления, профилактикой и пропагандой, а также поддержкой всех, кому требуется помощь — это центр внимания форума. Ведь основные индикаторы развития страны — это не только устойчивое формирование социально-экономического положения, но и укрепление законности и правопорядка», — заключил замминистра.

В завершении мероприятия сотрудникам ОВД и представителям власти, тесно работающим с милицией, вручены ведомственные награды. В целях повышения эффективности профилактической работы принята соответствующая резолюция.

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