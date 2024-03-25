Сто к одному

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев в рамках проекта по запуску 100 промышленных предприятий в этом году провёл рабочий выезд по производственным объектам Чуйской области.



В частности, министр осмотрел производственные объекты ОсОО «Чайна Петроль Компани», завод «Алтын Тулпар Унаа Курулуш», ГП «ДАН», ОАО «Кантский цементный завод», ОсОО «Асыл Таш Плюс», встретился с руководителями предприятий и обсудил ключевые аспекты их работы.

Д. Амангельдиев отметил прогресс, достигнутый на предприятиях, где наблюдается ряд положительных изменений, которые способствуют улучшению качества продукции и повышению эффективности производства. Одновременно выявлены аспекты, требующие дополнительного внимания и усилий для их решения.

Глава МЭК подчеркнул готовность министерства к поддержке и разработке мер по развитию производства и устранению препятствий.

Налицо принципиальное стремление Кабинета министров к развитию промышленности и созданию условий для устойчивого экономического роста.

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Следует отметить, что на сегодня проводятся подготовительные работы по модернизации ОсОО «Чайна Петроль Компании «Джунда». С завершением модернизации и возобновлением работы предусматривается выпуск бензина экологического класса К 4 и К 5 с объёмом производства 800 тыс. тонн в год. На модернизацию завода и параллельное строительство предприятия по производству битума сумма инвестиций составит $200 млн.

В первом полугодии запланирован запуск производства завода «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» по сборке легковых автомобилей и коммерческой техники. На начальном этапе будет организована крупноузловая сборка модельного ряда автомобильной и коммерческой техники с последующим переходом на мелкоузловую сборку. В рамках реализации первого этапа проекта ежегодно планируется выпуск 3000 автотранспортных средств. Общая стоимость проекта составит около $6 млн.

В текущем году будет организовано производство высококонкурентной керамической плитки и керамогранита ОсОО «Асыл Таш Плюс» с выпуском 3,3 млн м2 в год. Общая стоимость проекта — $35 млн.

Также проводится подготовительная работа по модернизации предприятия ГП «Дан» по производству муки.

Сейчас осуществляется процесс изготовления и доставки мукомольного оборудования из Турции на территорию ГП «Дан» и восстановительные работы производственных помещений. Общая стоимость проекта составляет более $700 тыс.

В ОАО «Кантский цементный завод» запланировано строительство новой современной технологической линии по производству клинкера сухим способом с производственной мощностью 2 500 тонн в сутки и производительностью 800 000 тонн клинкера в год. Общая сумма проекта составляет более

$60 млн. Завод будет оснащён самыми передовыми технологиями и новейшим оборудованием.

Кроме того, министр Д. Амангельдиев провёл рабочее совещание с полномочными представителями Президента КР в областях.

Обсуждались стратегические и практические особенности амбициозной программы по запуску 100 новых промышленных предприятий в текущем году. Участники совещания проанализировали текущий процесс.

Особое внимание уделено вопросам стимулирования инвестиций, содействия предпринимательской активности, улучшения инфраструктуры и обеспечения необходимой поддержки новым промышленным предприятиям.

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