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«Беллегпром» придёт в Кыргызстан


Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев встретился с председателем Концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной.

 

Стороны обсудили приоритеты взаимодействия Кыргызстана и Беларуси в области лёгкой промышленности.

 

Для расширения сотрудничества в данном направлении посол Эрбол Султанбаев предложил рассмотреть возможность организации совместной кооперации в текстильном и швейном производстве с учётом взаимных возможностей сторон. Другое предложение — организовать поставки на кыргызский рынок тканей, выпускаемых предприятиями концерна, и размещение заказов на швейных предприятиях в Кыргызстане по пошиву одежды и других изделий из них.

 

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сказала о готовности в налаживании взаимодействия с кыргызской стороной по указанным направлениям. В этой связи она выразила заинтересованность посетить Кыргызстан в ближайшее время, в том числе и для участия в различных выставках текстильной продукции.

 

 

Наша справка. «Беллегпром» объединяет предприятия по производству и реализации товаров лёгкой промышленности (на базе бывшего Министерства лёгкой промышленности РБ). В состав концерна входит более 60 организаций, насчитывается более 30 тысяч сотрудников. Они подразделяются на такие отрасли, как текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная.

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Дата публикации: 15:59, 06-03-2024

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