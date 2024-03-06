«Беллегпром» придёт в Кыргызстан

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев встретился с председателем Концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной.
Стороны обсудили приоритеты взаимодействия Кыргызстана и Беларуси в области лёгкой промышленности.
Для расширения сотрудничества в данном направлении посол Эрбол Султанбаев предложил рассмотреть возможность организации совместной кооперации в текстильном и швейном производстве с учётом взаимных возможностей сторон. Другое предложение — организовать поставки на кыргызский рынок тканей, выпускаемых предприятиями концерна, и размещение заказов на швейных предприятиях в Кыргызстане по пошиву одежды и других изделий из них.
Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сказала о готовности в налаживании взаимодействия с кыргызской стороной по указанным направлениям. В этой связи она выразила заинтересованность посетить Кыргызстан в ближайшее время, в том числе и для участия в различных выставках текстильной продукции.
Наша справка. «Беллегпром» объединяет предприятия по производству и реализации товаров лёгкой промышленности (на базе бывшего Министерства лёгкой промышленности РБ). В состав концерна входит более 60 организаций, насчитывается более 30 тысяч сотрудников. Они подразделяются на такие отрасли, как текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная.
Дата публикации: 15:59, 06-03-2024
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