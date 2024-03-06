Сотрудничество на высоком уровне

Президент Садыр Жапаров принял делегацию Всемирного банка во главе с исполнительным директором Домиником Фавром.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях партнёрства и перспективах сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком на ближайшие годы, в частности, в области энергетики, водных ресурсов, транспорта. Глава государства выразил признательность Всемирному банку за поддержку в развитии экономики страны, отметив, что финансовый институт — один из ведущих партнёров, с которым Кыргызстан успешно сотрудничает во всех ключевых областях на протяжении 30 лет. Высоко он оценил и вклад Всемирного банка в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, отметив, что наша страна находится на пути стабильного и динамичного развития. За последние два года достигнуты высокие темпы экономического роста (в 2022 году — 9%, в 2023 году — 6,2%). Это самые высокие показатели за последние 10 лет. В прошлом году ВВП Кыргызстана впервые в истории страны достиг 1 триллиона 229 миллиардов сомов.

Президент обозначил, что на фоне глобальных проблем, связанных с изменением климата, важнейшая задача государства — это развитие зелёных технологий, в частности гидроэнергетики. В настоящее время проект строительства ГЭС «Камбар-Ата-1» один из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии. Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что Всемирный банк сохранит ведущую роль в продвижении этого проекта, который открывает дополнительные возможности для привлечения ресурсов от других международных финансовых институтов. Кроме того, он сказал, что Кыргызстан придаёт особое значение развитию дорожной инфраструктуры, основе экономической активности и инвестиционной привлекательности. Вместе с тем глава государства обозначил важный железнодорожный проект «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», для транспортной сферы Кыргызстана.

В свою очередь исполнительный директор Всемирного банка Доминик Фавр с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Кыргызстаном находится на высоком уровне. За последние годы Кыргызская Республика добилась значительного развития и высоких результатов.

Он также считает, что Кыргызстан создаёт благоприятные условия для работы инвесторов, открывая много возможностей. Доминик Фавр сообщил о готовности оказания поддержки в продвижении приоритетных направлений, в частности, Всемирный банк оказывает поддержку в сфере энергетики — проект по подготовке технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1.

На встрече отмечено, что Всемирный банк поддерживает позицию Президента Садыра Жапарова, касающуюся климатических изменений, и готов оказать необходимую помощь, делиться опытом и знаниями. В завершение стороны выразили твёрдую уверенность в дальнейшем тесном и плодотворном взаимодействии, направленном на социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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