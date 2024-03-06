Официальный флаг Кыргызстана в центре Европы

Посол Омар Султанов и дипломатический состав Постпредства Кыргызстана при ООН в Женеве приняли участие в церемонии поднятия государственного флага республики в Отделении ООН в Женеве.

Церемония прошла в торжественной обстановке с участием Почётного караула ООН. Обновлённый дизайн государственного флага официально внесён Протокольной службой ООН в свой реестр как неотъемлемый атрибут государственной символики Кыргызской Республики.

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