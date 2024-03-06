Движемся к зелёной экономике

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию исполнительных директоров Всемирного банка.
В своей речи он отметил, что ведётся реальная работа по увеличению доходов бюджета и снижению доли теневой экономики.
Акылбек Жапаров также коснулся темы основных страновых проектов, отметив, что новая экономическая политика станет опираться прежде всего на три ключевых направления: энергетику, горнодобывающую и транспортно-транзитную отрасли.
Он подчеркнул, что Кыргызстан крайне серьёзно относится к проблеме изменения климата и готов взять на себя амбициозные обязательства по декарбонизации и переходу на зелёную энергетику. «Приоритетные инвестиционные программы — два крупных перспективных зелёных проекта в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры и энергетики: строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и Камбаратинской ГЭС-1″, — сказал глава Кабмина.
Также гостям презентована программа возведения Камбаратинской ГЭС-1, где отмечено её положительное влияние на водно-энергетический баланс в Центральной Азии.
«Кабинет министров намерен продолжить реформы в энергетическом секторе и институциональные преобразования в целях укрепления энергетической безопасности и независимости страны. Призываем международные институты оказать поддержку в данном направлении», — сказал Акылбек Жапаров.
В свою очередь представители Всемирного банка заявили о готовности к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества.
Отмечена необходимость в продвижении целостного подхода в использовании водных ресурсов и развитии энергетики как единственного способа обеспечить зелёное, устойчивое и инклюзивное развитие во всём регионе.
Дата публикации: 15:56, 06-03-2024
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