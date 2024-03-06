Дань истории

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых столетию образования Кара-Кыргызской автономной области.



Акылбек Жапаров подчеркнул особое значение юбилейной даты для республики. «Это исторический момент. Мы отдаём дань уважения истории. В этом году ожидается открытие ста крупных объектов в стране, в том числе цементного завода в Чуйской области, электростанций и других. В целом проекты от $10 млн до $500 млн. В июне запланирована встреча с инвесторами, мы берём обязательства по началу второго этапа строительства Камбар-атинской ГЭС-1», — сказал глава Кабмина.

На заседании члены Оргкомитета утвердили концепцию плана мероприятий. В частности, ожидается выпуск юбилейных медалей, монет, почтовых марок, проведение культурных мероприятий в стране и за её пределами, издание книг, создание исторических фильмов и театральных постановок, форумы, выставки, фестивали, научно-образовательные конференции и симпозиумы.

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