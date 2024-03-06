Учёба в радость

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с делегацией корпорации Google.

Они обсудили совместные программы в области образования и внедрения современных технологий в учебный процесс. Также договорились запустить пилотный проект, предусматривающий интеграцию продуктов Google в систему школьного образования Кыргызстана. Он станет первым шагом на пути к цифровизации учебного процесса и созданию современной, инновационной среды для учителей и учащихся по всей стране.

«Сотрудничество с мировыми лидерами в области технологий, такими как Google, открывает новые возможности для развития системы образования в Кыргызстане. Мы уверены, что внедрение современных технологических решений повысит качество образования и сделает его более доступным и эффективным для каждого ребёнка», — сказал Эдиль Байсалов.

Проект разработан для тесного взаимодействия между учителями, учениками и родителями, и включает использование инструментов, таких как Google Workspace for Education, в состав которого входит Google Classroom. Этот инструмент помогает педагогам персонализировать, управлять и измерять образовательный процесс и адаптировать под специфические потребности кыргызской школьной системы.

Запуск пилотного проекта запланирован на ближайшее время, и он станет важным этапом в реализации стратегии цифровизации образования и повышения его качества в стране.

Отметим, делегация компании Google провела в Кыргызстане семинар для Министерства образования и науки. Более 40 учителей из регионов страны ознакомились с передовыми технологиями и продуктами Google, предназначенными для использования в образовательной среде. Особое внимание уделено инструментам, способным сделать обучение более интерактивным и доступным.

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