Вселенский диалог Жылдыз Заркуновой

«У неё было всё: талант, глубина проникновения в наиболее важные явления жизни, несвойственная возрасту философская мудрость. Можно только с глубочайшим сожалением осознавать, что больше уже ничего не будет, но при этом понимать: то, что она сделала, уже принадлежит истории, культуре, своему народу, всему человечеству. И это самое светлое на выставке! Художник имеет счастливую особенность, уйдя из жизни физически, присутствовать в духовной жизни вечно, пока есть люди, которые ценят это искусство, эту созданную некую реальность. Её работы остаются людям: они способны волновать людей, заставить их переживать, и этим выполнена главная миссия художника — служить людям».

Вот такие вдохновенные слова сказал в адрес юной кыргызской художницы, компьютерного графика Жылдыз Заркуновой на её памятной персональной выставке в столице России Масут Фаткулин, председатель исполкома конфедерации союзов художников Москвы.

Жизнь нашей талантливой землячки трагически оборвалась несправедливо рано, в 22 года. О таком уходе мудро говорят: «Смерть на взлёте» — самое несправедливое и трагичное решение судьбы. Но люди знают, что главное — не сколько человек прожил на свете лет, а что он успел совершить благого, значительного и светлого в своей жизни. В этом году Жылдыз исполнилось бы 35 лет, и в память о прекрасном и чутком человеке и восхитительном художнике в Национальном музее имени Г. Айтиева открылась выставка «Разговор со Вселенной», где представлены картины, созданные великим даром молодой кыргызской художницы. Открытие экспозиции предварил показ документального фильма, посвящённого короткой, но яркой жизни Жылдыз. Затем выступили те, кто хорошо её знал, сказав о ней добрые, мудрые и красивые слова, которые она, несомненно, заслужила. Также состоялось открытие замечательной экспозиции, в ней приняли участие заместитель главы Кабинета министров Эдиль Байсалов, родители Жылдыз Заркуновой, видные общественные деятели и деятели культуры.

Творчество и искусство во все времена были и остаются посредниками между земным и божественным, между сиюминутным и вечным. Таким посредником была, на взгляд тех, кто хорошо её знал, и Жылдыз Заркунова, оставившая нам знаки вечности в созданных ею произведениях. Выставки молодой художницы (памятные) прошли в России, Италии, Албании. Они по праву считаются значительным вкладом в развитие национального изобразительного искусства, особенно в компьютерной графике. Она из плеяды пионеров этого жанра в Кыргызстане. Юная одарённая девушка оставила нам и миру бесценное художественное наследие, уникальные работы изоискусства. Оригинальная специфика её творчества заключается, как пишут критики и искусствоведы, не только в формировании нового для республики вида искусства компьютерной графики, но и создании особой идейно-содержательной концепции произведений. Глубокие философские размышления молодого автора (а об этом говорят уже сами названия её композиций — «Частица Родины», «Геометрический вальс», «Лунные отблески», «Танец муравья», «Меланхолия», «Бесконечность», «Кульминация», «Водоворот») передаются в ярких графических листах с помощью удивительнейших сочетаний разнообразных форм и линий, контрастных цветов и нюансов.

Критики даже называли её работы «компьютерным кураком» за ассоциации с национальным видом декоративно-прикладного искусства. В композициях Жылдыз улавливаются мотивы о земной жизни как неотъемлемой части Вселенной, которые призывают человека к гармонии с окружающим миром, природой и самим собой. Итальянский художник, президент биеналле, директор Римской галереи «Эклектика» Джулиано Оттавиани, говоря о работах Заркуновой, тонко заметил: «Её общение со Вселенной через цифровое искусство, выраженное в цветных геометри-ческих фигурах и наполненное глубоким философским смыслом, тронуло сердца многих зрителей. Она была действительно гениальной девочкой.

Несмотря на то, что не имела художественного образования, имела талант настоящего художника. Для меня это и есть бесценное искусство. Девочка могла бы дать человечеству очень много, жаль, что её нет с нами, что так рано ушла. Ценность её картин в том, что они чрезвычайно красивы и чрезвычайно редки. Мы, художники, знаем, насколько это тяжёлая работа — создавать картину. А быть художником в юном возрасте, тем более, нелегко. Значение, смысл её картин — это даже не музыка одного мира, а Вселенной в целом».

Искусствоведами отмечено, что в работах Жылдых искренние переживания юной души ощущаются в свободно построенных композициях, где чувствуется свобода мысли, полёт мечты и в то же время присутствуют отблески реальности. Произведения юной художницы наполнены ярким воображением и фантазиями, с помощью которых она выражает состояние собственной души с характерной тонкостью и загадочностью. Талант проявляется в способности отображать с помощью выра-зительных средств компьютерной графики свои творческие замыслы в композициях с ярким колоритом, вызывающие глубокие эстетические чувства и невольно заставляющие задуматься о жизненном мироздании. В её работах присутствуют темы любви к родине, стремлении к красоте и доброте, познания мира, — столь необходимые для молодого поколения. Композиции Жылдыз вносят заметный вклад в развитие национального изоискусства, в особенности компьютерной графики, занимающей сегодня важное место в современном обществе. На выставке представлено около 150 работ Жылдыз, созданных в стиле компьютерной графики. Часть её картин находится в частных коллекциях в Америке, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Перу, Швейцарии, Италии.

Идеи и настроение, вложенные в каждую композицию, разнообразны и неповторимы. В каких-то картинах чётко прослеживается образ азиатской культуры, орнаменты, дух родной земли, страны и её истории. Другие же работы несут в себе строгость и западный минимализм. Несмотря на отсутствие профессионального художественного образования, Жылдыз воплощала в творчестве необыкновенные узоры в таком новом и ещё мало изученном стиле для нашей страны, как компьютерная графика. В каждой изображены мечты, переживания и желания.

Её композиции вселяют оптимизм в людей, увидевших их, поскольку они необыкновенно яркие и светлые.

Очень жаль, что мы больше не увидим её новые работы, но в память о дочери родители художницы основали персональный сайт с её работами, глядя на которые, мы чувствуем лёгкое и чистое дыхание, оставшееся навсегда. У Жылдыз было любимое китайское изречение: «Делай великое, пока оно ещё мало, потому что всё великое начинается с малого». Критики и коллеги замечали, что она умела видеть в малом большое: в точке, штрихе, пятне, линии. У нее всё было сконцентрировано. Жылдыз чувствовала потенциальную возможность превращения их в бесконечные образные структуры. В её композициях нет ничего случайного. Жылдыз Заркунова в своём искусстве была классична и живописна как художник, обладающий собственным мироощущением.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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