«Прекрасная, прекрасная девочка!»

— постоянно твердил комментатор, оценивая выступление нашей юной фигуристки Жасмин Шлага, принимавшей участие в международном чемпионате по фигурному катанию на коньках среди юниоров в городе Тайбэе (Китай), где она успешно выступила

на соревнованиях с короткой программой в женском одиночном катании.



«Мы довольны, что впервые наш Кыргызстан вышел на масштабный мировой уровень по фигурному катанию, — рассказала хореограф по фигурному катанию на коньках национальной сборной, представитель Конькобежной федерации Кыргызстана Валенсия Шлага. — Многие удивились и новому нашему флагу, и катанию нашей девочки. Подходили и спрашивали, откуда мы. По набранным баллам мы обошли даже многих чемпионов мирового масштаба. К сожалению, не прошли в произвольную программу, но для нас выступление и в короткой программе уже есть большое достижение, так как спортсмен из Кыргызстана впервые принимает участие в мировых соревнованиях по фигурному катанию. Мы не останавливаемся на достигнутом, проходим этот этап и идём дальше. Главное, больше работы и меньше травм. Мы не стали рисковать в тройных прыжках, а сделали каскад 3/2 тулуп, решили чистенько откатать. Но, если бы мы сделали тулуп 3/3, то скорее всего вошли бы в произвольную программу. В короткой программе было всего 46 участников, в произвольную программу допускается только 24. У японцев, американцев и корейцев есть, например, по три квоты, а поскольку мы только начинаем, Кыргызстану выделена всего одна квота на одного спортсмена. В произвольной программе остаются впереди и проходят первыми все мировые звёзды. Мы тоже довольны и очень рады, что приняли участие в этом мировом чемпионате. Желаю нашему родному Кыргызстану, чтобы больше наших детей приходили в фигурное катание, и чтобы в нас верили. Жасмин также просит передать большой привет своей родной школе «Приоритет», замечательным ученикам и педагогам, которые постоянно с самого начала карьеры поддерживают её в спортивной жизни, и мы вместе идём в ногу со временем. Спасибо также всем кыргызстанцам за поддержку!»

Елена Баялинова,

медиа-эксперт по вопросам здравоохранения.

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