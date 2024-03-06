Энергетический ва-банк

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с исполнительным директором Всемирного банка г-ном Домиником Фаврэ и послом Швейцарии в КР г-ном Оливье Бангертером.

Д. Амангельдиев проинформировал об основных направлениях экономической политики страны, а также выразил благодарность Всемирному банку за оказываемую поддержку в социально-экономическом направлении.

Наиболее перспективными для инвестирования определены стратегические проекты по строительству крупных гидроэлектростанций, которые позволят эффективно использовать водноэнергетические ресурсы и возобновляемые источников энергии. В частности, министр отметил, что основной задачей является продвижение крупных энергетических проектов, таких как «Строительство Камбаратинской ГЭС — 1» и «CASA-1000».

В свою очередь г-н Д. Фаврэ сообщил о поддержке приоритетных проектов с акцентом на энергетический сектор и предстоящем Энергетическом форуме, который будет организован при содействии Группы Всемирного банка в мае.

Больше — лучше

Прошла встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марком Боуманом.

Д. Амангельдиев подробно осветил реформы, проводимые правительством в сфере налоговой политики, и условия для предпринимательства. Он также подчеркнул значимость участия двусторонних финансовых институтов в финансировании кыргызстанских предприятий, отметив, что благодаря такому финансированию в 2023 году удалось выделить $400 млн на развитие бизнеса в стране.

Министр, принимая во внимание волатильность рынка, предложил ЕБРР пересмотреть финансовые условия предоставления кредитов для вовлечения большего числа предприятий и предпринимателей в стране.

Дополнительно Д. Амангельдиев выразил заинтересованность в возможности выпуска ценных бумаг в кыргызских сомах для международных организаций, что могло бы привлечь дополнительные инвестиции в страну. Учитывая планы по достижению углеродной нейтральности, он также отметил важность развития креативной экономики, производства редкоземельных металлов и использования геотермальной энергии.

В свою очередь М. Боуман подчеркнул стратегическое значение финансирования проектов в сфере возобновляемой энергии и водных ресурсов для Кыргызстана и информировал о реализации проектов в сфере развития ирригационных систем и рационального использования питьевой воды.

Зелёное финансирование

Министр Данияр Амангельдиев принял участие в весенней сессии Программы финансирования зелёной энергии (KyrSEFF), внедрённой Европейским банком реконструкции и развития для предоставления целевых кредитов нашим коммерческим банкам.

Третья фаза Программы финансирования зелёной экономики в Кыргызстане будет направлена на внедрение новых инклюзивных финансовых продуктов, поддерживающих устойчивость к изменению климата и адаптацию к нему, снижение загрязнения окружающей среды и содействие устойчивому использованию воды.

Д. Амангельдиев на открытии сессии выступил с приветственной речью, выразил благодарность Европейскому банку реконструкции и развития за поддержку программы KyrSEFF, которая инвестировала более $55 млн в 3 355 проектов по энергоэффективности.

Министр информировал участников мероприятия о том, что в рамках зелёной экономики до $50 млн будет направлено на поддержку частного сектора. Также отмечено, что Кыгрызская Республика ведёт политику перехода на экологичный общественный транспорт, включая электрические автобусы, и ведёт работу над дальнейшим использованием геотермальной энергии.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия под модераторством управляющего директора финансовых институтов ЕБРР Фрэнсиса Малиджа, с участием представителей Национального банка, «Демир банка», Кыргызского инвестиционно-кредитного банка, «Компаньон банка». Стороны поделились возможностями и новыми инструментами зелёного финансирования, направленного на снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

За успехи и достижения в финансировании зелёных проектов Европейским банком реконструкции и развития награждены коммерческие банки-партнёры нашей страны.

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