Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот №1 – Закуп футеровок Hardox ($81857,18)
Лот №2 – Закуп запасных частей компрессора ($7583,58)
Лот №3 – Закуп фланцев ($5037,46)
3. 08.03.2024 г. (с 8–00) — начало тендера, 15.03.2024 г. (до 9–00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
15.03.2024 г.— вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Статус: Официальный представитель, дилер, завод изготовитель.
5. Условия поставки:
Лот №1 – DDP склад Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 120 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №2 – DDP склад Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 85 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №3 — DDP склад Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 120 календарных дней с момента подписания Договора.
6. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): Контактные данные для подробной информации тел.: +996 (312) 585858 (39 197 доб.), моб. 0556 773 886, Arthur.kim@kazminerals.com Ким Артур.
Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана ( slovo.kg )
7. Особые условия:
7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.
7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.4. Неделимость лота.
Приложение
Дата публикации: 13:00, 08-03-2024
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