Дорогие мои, хорошие

Без женщин жить

Нельзя на свете, нет! Вы — наше счастье,

Как сказал поэт!»

Имре Кальман, оперетта «Сильва».

Недаром даже гордые мужчины

Твердят друг другу долгие года:

Во всём сначала женщину ищите,

И Истину отыщите всегда.

Михаил Ножкин.

Идея найдена не мной,

Но это ценное напутствие:

Чтоб жить в согласии с женой,

Я спорю с ней в её отсутствие.

Игорь Губерман.

КЛАРА ЦЕТКИН AND ФЕМИНИЗМ

Первоначально Международный женский день считался не столько праздником, сколько днём, в который женщины могут привлекать внимание общественности к своим проблемам по всему миру. Основательница Клара Цеткин полагала, что выбор единой даты объединит всех женщин. Восьмого марта проводились различные массовые митинги, собрания, шествия. Женщины выступали за трудовое равноправие с мужчинами, устранение любого рода дискриминации, возможность иметь право голоса на выборах и т.п. В наши дни 8 Марта для большинства утратило первое значение и превратилось в весенний праздник всех женщин любого возраста. Его отмечают как в семейном кругу, так и в различных коллективах. Однако современное феминистское движение всё же иногда устраивает различные мероприятия для привлечения внимания общественности к нынешним проблемам женщин.

Бытует мнение, что 8 Марта существовало только в социалистических странах, однако это не совсем так. Международный женский день отмечают и в странах бывшего СССР.

Главная современная традиция 8 Марта — вручение цветов всем женщинам. И главное в этом не их положение, а просто принадлежность к прекрасному полу. Зачастую мужчины освобождают своих жён от работы по дому: сами занимаются уборкой или приготовлением еды. В современном обществе также принято отмечать 8 Марта внутри учебных и рабочих коллективов. В школах и учебных заведениях мальчики поздравляют девочек и учителей. Организовываются поздравительные мероприятия, концерты. В организациях и на рабочих местах устраиваются корпоративы. Женщины получают поздравления, подарки, премии и т.п. В остальном, как именно поздравлять 8 Марта, зависит от личных предпочтений каждого.

Традиционно «женскими» подарками считаются сладости, украшения, парфюмерия и прочее. Открытки к Международному женскому дню с изображением цветов появились давно, ещё во времена СССР, и не утратили своей популярности сейчас. Самый лучший детский подарок для мам и бабушек — что-либо сделанное своими руками.

ПОЗОРНЫЙ ПРАЗДНИК ДВАДЦАТОГО ГОДА

В одном из зарубежных СМИ тогда появилось оригинальное сообщение: «В Киргизии неизвестные мужчины избили женщин, которые пришли на марш против насилия над женщинами. Но в дело оперативно вмешалась полиция и задержала… этих женщин».

Восьмого марта в Бишкеке сорвали марш феминисток против насилия над женщинами. В 2019 году зарегистрировано 6144 случая семейного насилия. Органы внутренних дел выдали 5752 охранных ордера в защиту пострадавших женщин. Это ежегодная акция, которую организует «Бишкекская феминистическая инициатива». Очередной марш феминистки анонсировали 25 февраля. Он оказался под угрозой отмены, когда 3 марта местные власти подали судебный иск о запрете массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Но 6 марта власти его отозвали.

Марш продлился всего несколько минут. На его участниц напали около 50 мужчин с палками. На лицах нападавших были маски, некоторые также надели национальные колпаки. Нападение прекратила милиция. Как сообщил один из телеканалов: «Когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток».

Милиция арестовала около 70 человек. По словам адвоката Евгении Крапивиной, все они — участницы акции. «Не был задержан ни один напавший на нас!» — сообщила она в «Фейсбуке». По её словам, милиционеры применяли силу при задержании активисток. Кроме того, они несколько раз ударили по голове, по спине и почкам одного из корреспондентов и задержали журналистку «Медиазоны».

По версии ГУВД Бишкека, на участниц митинга напали, потому что они выбрали неправильное место для акции. Как утверждала милиция, активистки провели «несанкционированный, стихийный» митинг на площади Победы, которая символизирует память о погибших в Великой Отечественной войне, и этим разозлили местных жителей. В ГУВД добавили, что милиционеры задержали участников конфликта с обеих сторон. Среди них и напавшие на активисток, но их отпустили из РОВД.

Через несколько часов милиционеры отпустили всех задержанных. С организаторами марша силовики провели профилактическую беседу. Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков после случившегося написал в «Фейсбуке»: «Весь праздник испортили, только с супругой и дочерьми собирались погулять по городу, и на тебе… Честно, так неприятно… Можно же было этот праздничный день нормально отметить, поздравить своих родных и близких женщин с Международным женским днём 8 Марта!»

Наказали и милиционеров. В отношении двух сотрудников УВД Свердловского района, не пропустивших 8 марта 2020 года представителей омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток в здание УВД, куда были доставлены 70 участников мирного марша, будут применены меры дисциплинарного взыскания.

А через пару дней из прокуратуры Свердловского района поступил ответ за подписью прокурора Н. Исраилова, в котором сообщалось, что, согласно заключению службы внутренних расследований МВД КР «за недопуск представителей акыйкатчы и Национального центра по предупреждению пыток в здание РУВД, а также за грубое отношение, нарушение приказа дисциплинарного устава правоохранительных органов на имя заместителя министра внутренних дел Памира Асанова внесено представление о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания в виде выговора к двум милиционерам УВД Свердловского района: помощнику оперативного дежурного дежурной части С. Акматову и оперативному дежурному

Т. Тошмирзаеву».

КАК Я НЕ КУПИЛ ЖЕНЕ САПОГИ

Дело вот какое. Не будучи в МММ, банке «Империал» или в какой другой дутой фирме, в семье и без того нашлись деньги на подарок прекрасной половине к женскому празднику. Поэтому пошли по бутикам. И пришли, наконец, к нужной паре демисезонных сапожек. Светлые, на каблучке, с замочком. Примерили, сидят, как влитые. И по цене — ну просто доставай сумму из бумажника и отдавай продавцу…

Но я, пока жена снимает примерочный сапог, вслух рассуждаю, что последует дальше. После того, как вещь водрузится на витрину, жена вопросительно посмотрит на меня, потом на продавца и скажет: «Спасибо. Но я ещё подумаю. Да, понравились, но надо посмотреть в гардеробе, что к ним подойдёт. И вот если найду, что подойдёт, и не одно одеяние, а несколько, тогда завтра куплю».

А когда вышли из этого бутика, услышал ещё более откровенные объяснения: мол, я подумала, а зачем мне эти сапожки? Ну, надену пару раз поочерёдно с другой обувью, а там и весна-лето. А к осени может измениться мода и этот фасон будет уже не в тренде: «Лучше на не потраченные деньги куплю что-нибудь другое, более важное в быту».

Но тут на пути попался другой бутик — уже с мужской одеждой. И я обратил внимание на брюки, подобие которых давно искал. И по цене — даже ниже, чем сапожки. А когда примерил и брюки подошли, стал убеждать жену, что без них из бутика лучше не выходить, а то разберут.

Не знаю, почему, но вторая половина с моими доводами, хоть и с усмешкой, согласилась. Только пообещала сделать больно, если дома при примерке с чем-нибудь они не подойдут. К счастью для меня, подошли. Как влитые. И перешивать-ушивать не нужно.

Но немного мучает совесть: пошли за сапогами или чем-либо жене, а вернулись с брюками для мужа. И с бейсболкой в придачу! Поэтому с нетерпением жду следующего женского праздника. Уж тогда жене не отвертеться. Так и скажу: «Или бери сапоги, или я из торгового ряда не уйду». И ничего, что очередная такая возможность (с сапожками) наступит лишь через год. А вдруг, и правда, мода изменится, и поступят изделия ещё лучше…»

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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