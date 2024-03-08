Образование — основной фундамент в жизни

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл онлайн-урок для более четырёх тысяч учеников из 217 школ со всех областей страны.



Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева, а также ребята из 5-6 классов присоединились к уроку посредством zoom-конференции.

Глава Кабинета министров отметил, что 40% населения страны составляют дети до 18 лет, и подчеркнул, что создание лучших возможностей для подрастающего поколения — приоритетная задача государства.

«Образование — основной фундамент, который позволит вам в дальнейшем стать экспертом в определённой сфере и открывает перспективы для дальнейших успехов. Сегодня интернет создаёт для вас большие возможности для получения знаний и освоения новых навыков, но важно помнить о правилах

безопасности. Правительство планирует разрабатывать школьные учебные пособия по точным наукам на основе учебников университетов Кембриджа и Оксфорда, что повысит качество образования. Я вам желаю максимально эффективно использовать время учёбы, изучать иностранные языки, развивать полезные навыки. Мы ставим перед собой задачу, чтобы качество обучения в школах, находятся они в Бишкеке или отдалённых районах страны, стало одинаково высоким. Мы строим учебные учреждения, отвечающие европейским стандартам. В прошлом году ввели в эксплуатацию 100, и эта работа продолжится», — сказал Акылбек Жапаров.

Автор: