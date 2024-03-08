Новые возможности

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Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями китайской компании Sichuan Hongxinde Equity Investment Fund Management Co., Ltd.

 

 

Они обсудили создание «Почта Банка». Отмечено, что в августе 2023 года подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между открытым акционерным обществом «Кыргыз почтасы» и Sichuan Hongxinde Equity Investment Fund Management Co., Ltd. А в январе между сторонами заключено рамочное соглашение о совместном инвестировании.

 

После открытия «Почта Банк» на территории Кыргызстана модернизируют, реконструируют или построят объекты, принадлежащие ОАО «Кыргыз Почтасы», путём внедрения автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, создания доступных социально ориентированных мультифункциональных центров обслуживания населения и предпринимателей.

 

Стороны подтвердили готовность реализации совместного проекта.

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Дата публикации: 15:57, 08-03-2024

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