Новые возможности

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями китайской компании Sichuan Hongxinde Equity Investment Fund Management Co., Ltd.
Они обсудили создание «Почта Банка». Отмечено, что в августе 2023 года подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между открытым акционерным обществом «Кыргыз почтасы» и Sichuan Hongxinde Equity Investment Fund Management Co., Ltd. А в январе между сторонами заключено рамочное соглашение о совместном инвестировании.
После открытия «Почта Банк» на территории Кыргызстана модернизируют, реконструируют или построят объекты, принадлежащие ОАО «Кыргыз Почтасы», путём внедрения автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, создания доступных социально ориентированных мультифункциональных центров обслуживания населения и предпринимателей.
Стороны подтвердили готовность реализации совместного проекта.
Дата публикации: 15:57, 08-03-2024
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