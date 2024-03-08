Совместно с партнёрами

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с помощником Генерального секретаря ООН, помощником администратора ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Иваной Живкович.

Глава Кабмина отметил тесное партнёрство с организацией и её поддержку в реформах и программах социально-экономического развития республики.

Он также подтвердил приверженность страны своим обязательствам по достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года и углеродной нейтральности к 2050 году на платформе зелёного развития с учётом национальных приоритетов и интересов. Подчёркнута актуальность совместных и первоочередных действий по практической реализации инициатив Президента по Пятилетию действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы и об обмене внешнего долга Кыргызстана на зелёные инициативы. Выражена заинтересованность в привлечении передовых технологий в сфере сельского хозяйства, гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, туризма, образования, транспорта и цифровизации.

Ивана Живкович в свою очередь отметила лидерство Кыргызстана в глобальной горной повестке, которое является одним из положительных примеров на международной арене. Она высоко оценила программы правительства по искоренению бедности, поддержке здравоохранения и образования.

Она рассказала и о предложениях ПРООН по созданию Трастового фонда для решения климатических вопросов. Кроме этого, сообщила о готовности организации и далее оказывать поддержку правительству Кыргызстана в достижении Целей устойчивого развития по вопросам изменения климата, развития зелёной экономики и в других стратегических направлениях.

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