Обоюдные намерения

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапилем Жошыбаевым.
Стороны обстоятельно обсудили широкий круг актуальных и текущих вопросов кыргызско-казахстанского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Состоялся обмен мнениями и по организации и подготовке предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
В завершение выражено обоюдное намерение по дальнейшему продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, по реализации совместных планов и проектов, в том числе по установлению памятников в столицах двух государств.
Дата публикации: 15:55, 08-03-2024
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