Обоюдные намерения

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапилем Жошыбаевым.

Стороны обстоятельно обсудили широкий круг актуальных и текущих вопросов кыргызско-казахстанского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Состоялся обмен мнениями и по организации и подготовке предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

В завершение выражено обоюдное намерение по дальнейшему продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, по реализации совместных планов и проектов, в том числе по установлению памятников в столицах двух государств.

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