Гульмира КАЗАКУНОВА: «Я никогда не опущу руки»

Силе духа этой женщины может позавидовать самое сильное подразделение спецназа. И то ещё не факт, что бравые парни не сломаются под ударами тех или иных обстоятельств. Она не только достойно противостояла им, но и помогла это сделать другим женщинам, которые по той или иной причине ограничены в физических возможностях. Ей удалось создать в Караколе два специализированных центра — один для социальной адаптации и реабилитации людей с умственной отсталостью, другой — для молодых людей с инвалидностью.

В Бишкеке — Центр независимой жизни и Центр помощи женщинам с инвалидностью, ставшими жертвами насилия.

Международный женский день Гульмира Казакунова долго не воспринимала как праздник. Да и сейчас ассоциации с этим днём у неё больше печальные. Однако свою грусть она не показывает на людях. Не в её привычках жаловаться на судьбу, которой она бросила вызов много лет назад, отказавшись покориться. Сегодня она активно помогает таким, как она, вселяя в людей веру в себя и других.

Она родилась и выросла в Караколе в семье учителей. После школы поступила в медицинский институт. И тут проведение нанесло ей свой первый удар. На втором курсе её украли и увезли в далёкий аул на юге республики, где выдали замуж. Несмотря на то, что это было в советское время, предрассудки всё же оказались сильнее.

— У мужа была многодетная семья, и поначалу мне было очень сложно, — призналась Гульмира. — Правда, свекровь была хорошей женщиной. Относилась ко мне с пониманием. Когда я узнала, что беременна, институт пришлось оставить, как и мечту стать врачом. Но тогда мне казалось, что всё впереди, и я всё наверстаю. Рождение ребёнка и мысли о нём занимали меня больше всего остального.

И тут судьба нанесла Гульмире второй удар. Восьмого марта муж отвез её в роддом, а через несколько часов на свет появилась крохотная девочка. Роды были сложными, у Гульмиры отнялись ноги, а сердечко родившейся малышки пробилось всего два дня.

После она родила троих чудесных сыновей, но сама поправиться от болезни не смогла. Недуг прогрессировал, и вскоре ей пришлось навсегда сесть в инвалидное кресло. Муж испытания не выдержал и ушёл из семьи, и Гульмира сама воспитывала сынишек. Прошло немало времени, прежде чем она приняла своё новое «я». Друзья отвернулись, мужа тоже не было. Помощи ждать было неоткуда. Началась депрессия, продлившаяся шесть лет.

И только пройдя через всё, в 1996 году она встретила людей из НПО, которые занимались продвижением прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, и поняла, что не одна.

Благодаря упорству и настойчивости Гульмира подняла сыновей. Теперь они её опора и гордость. Один из них воплотил мечту матери и стал доктором.

Гульмира хотела быть полезной обществу, но привязанность к инвалидной коляске мешала. Однажды она познакомилась с главой объединения женщин-инвалидов Асипой Мусаевой, которая во время аварии получила травму позвоночника и с тех пор передвигалась на костылях. Асипа Мусаева — первая, кто стал защищать права женщин с ограниченными возможностями. Гульмира ей помогала, а вскоре случайно встретилась с женой директора Английского благотворительного фонда «Спасите детей», которая тоже была инвалидом.

Гульмира переключилась на работу с детьми с ограниченными возможностями. С помощником они ездили по самым отделённым аулам, узнавали, есть ли у ребятишек возможность ходить в школу, получать необходимые медицинские услуги и социальную помощь.

Тогда Гульмира поняла, что на тот момент (начало 2000-х) в Иссык-Кульской области не было ни одной общественной организации, которая бы защищала права инвалидов. Госструктуры же к таким людям относились как к обузе. Дескать, платим вам пособие, так что радуйтесь и молчите.

Гульмира решила организовать такое объединение, хотя стоило ей это больших трудов, слёз и разочарований. Особенно больно было, когда возглавлявшая в то время Иссык-Кульскую область Токон Шайлиева отказала в помощи. Хотя она тоже женщина, но не поняла другую.

С большим трудом сняв небольшую квартирку на окраине Каракола, Гульмира на своей коляске наматывала десятки километров, пытаясь организовать работу центра помощи женщинам-инвалидам.

Каждый день она выезжала на улицы Каракола, чтобы рассказать местным жителям, у которых есть ограничения по здоровью, о своей организации и чем она занимается. Скоро появился актив ассоциации — 11 человек. Началось налаживание работы с городской администрацией и областным управлением социальной защиты. Первое, что необходимо было сделать, — полностью изменить отношение к людям с ограниченными возможностями и, главное, сломать годами сложившийся стереотип «раз вам платят пособия, так сидите и молчите». Сначала это удавалось с большим трудом. И только благодаря настойчивости Гульмиры и её сотрудников ситуацию удалось изменить. Администрация города начала интересоваться нуждами инвалидов, стала проводить мероприятия, где обсуждались проблемы людей с ОВЗ.

— То, что нам пришлось испытать и пройти — титанический труд, — призналась Гульмира. — Я приезжала в мэрию, а она находится на третьем этаже. Сотрудники предлагали спуститься ко мне, но я настаивала, что сама поднимусь. Один раз так случилось, что мне помогал мэр. Но не будет же глава городской администрации всем так помогать подниматься. В итоге они построили пандусы. Или, например, двери в магазинах. Они слишком узкие, чтобы человек на инвалидной коляске мог проехать. Владельцы тоже пошли навстречу. И так далее.

По словам Гульмиры, удалось создать два специализированных центра — один для социальной адаптации и реабилитации молодых людей с инвалидностью и умственными ограничениями, другой — для маленьких детей от года до 14 лет с разной формой инвалидности.

Один из успешных проектов организации — создание социального такси, где операторами работали девушки с ограниченными возможностями. Увы, жёсткие условия рынка не позволили ему развиваться дальше. Конкуренцию составили здоровые мужчины.

Благодаря работе ассоциации инвалидов Каракол стал первым городом в стране, где отношение к людям с ограниченными возможностями стало просто человеческое.

Сегодня задачи объединения «Союз людей с инвалидностью «Равенство» — активизация информированности женщин с инвалидностью, их обучение и объединение, консолидация сил в этом направлении не только у нас, но и в Центральной Азии, продвижение интересов женщин с инвалидностью во всех консультационных органах, защита их прав, развитие политического лидерства, повышение активной жизненной позиции, преодоление стереотипов по отношению к инвалидам в обществе, развитие гендерного равенства, осведомительная работа по репродуктивным правам, равенство, сотрудничество и развитие.

Любовь БОРИСЕНКО.

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