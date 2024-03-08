Роль женщин неоценима

В Чуйском областном театре состоялось мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. В нём участвовал полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Джумагазиев.

В своей приветственной речи он выразил глубокую признательность матерям, подчеркнув, что именно благодаря их заботе и воспитанию закладываются основы великих начинаний. Он также выделил выдающихся женщин из Чуйской долины, чьи подвиги в прошлом и настоящем заслуживают уважения.

Поздравляя женщин Чуйской области с Международным женским днём, Канат Джумагазиев заверил, что руководство страны уделяет особое внимание женщинам, предоставляя им всестороннюю поддержку. Так, в 2023 году в Чуйской области вручено 155 орденов «Баатыр Эне» и 99 медалей «Материнская слава», а в 2022 году — 98 орденов «Баатыр Эне» и 58 медалей «Материнская слава». На этот раз полпред вручил отличившимся женщинам грамоты и ценные призы. Он подчеркнул, что в эпоху глобализации кыргызские женщины активно участвуют в исторических трендах, совместно с мужчинами решая вопросы и внося свой вклад в социально-экономическое развитие страны. Канат Джумагазиев пожелал каждой женщине здоровья, счастья и гармонии в жизни. «Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью и светом, а ваш вклад в развитие нашей страны станет ещё более значимым», — подчеркнул он.

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