Окно в мир. Из троллейбуса…

Специально к празднику мы решили сделать читателям сюрприз и рассказать о женщине, которая управляет одной из самых крупногабаритных машин. Кажется, что профессия водителя сугубо мужская, но это абсолютно не так. Прекрасному полу подвластно многое, стоит лишь захотеть и полюбить свою профессию.

Что для нас общественный транспорт? Средство передвижения, на котором мы вынуждены добираться из пункта А в пункт Б. В странном замкнутом пространстве мы на небольшое по продолжительности время собираемся вместе с другими незнакомыми людьми и едем, кто куда. Толкаемся, заводим диалоги, иногда ругаемся, потом расходимся, и каждый идёт по своим повседневным делам. Часто не замечаем, что в этом замкнутом помещении (салоне автобуса или троллейбуса) существует вожак, предводитель нашей человеческой стаи. Он главный, ответственный за наши полчаса жизни, он нас везёт. В каждодневной суете мы не всегда замечаем, кто этот главный, кто водитель общественного транспорта. Какие у него мысли, желания, нужды. Он ведь один из нас, тоже со своими заботами и радостями.

«Мама, смотри, девочка за рулём!» — так милый мальчонка, вошедший в салон троллейбуса №17, назвал Людмилу Козлову — водителя с 45-летним стажем.

— А мне приятно, весь салон залился радостным смехом, а я угостила малыша конфетами, — рассказывает Людмила Владимировна.

Едва ей исполнилось 18 лет, она случайно увидела в газете объявление, что троллейбусному парку требуются юноши и девушки для работы водителем:

— Я тогда уже трудилась на заводе в отделе технического контроля, но поняла, что это не моё, поэтому без промедления решила пойти учиться на водителя троллейбуса. Многие говорили мне, что не справлюсь. А, видите, справилась. Вот так и работаю до сих пор.

Людмила Козлова привыкла к труду с самого детства. У родителей было пятеро детей и хозяйство в деревне. Ребята помогали маме: арбузы собрать, картошку. А когда со школы отправляли работать на поля, все одноклассники старались быть поближе к Людмиле, ведь она работала быстро и чётко. Трудностей не боялась от слова «совсем».

***

Казалось бы, крути себе баранку и нажимай на рычаг «открыть/закрыть» двери, что может быть проще? Ничего подобного! Помимо того что нужно уметь водить крупногабаритный транспорт, так и при «слетании» штанги ещё забраться на крышу троллейбуса и самостоятельно накинуть её обратно, иначе троллейбус просто не поедет.

— Часто мне молодые пассажиры говорят: мол, давайте мы поднимемся на крышу и сами установим штангу на место, — рассказывает Людмила Владимировна. — Думают, что мне в 65 лет тяжело. Ничего подобного! Я никому не доверю это, тем более что мне совершенно не сложно.

Работа водителя троллейбуса начинается тогда, когда мы ещё смотрим свои сны. В пять часов утра они должны быть в управлении и брать разнарядку. Людмила Козлова встаёт в три часа ночи, чтобы подготовиться к рабочему дню, благо, за всеми водителями заезжает служебный транспорт. Когда же удаётся поспать?

— У нас две смены — утренняя и дневная. Если отработал в утреннюю, можно выспаться после работы, а дневным, конечно, проще. Есть ребята, которые работают в две смены. Коллектив у нас дружный, в случае чего всегда заменим друг друга, поддержим.

Знать Правила дорожного движения — первейшая обязанность водителя. Нужно быть крайне внимательным на дороге, легковые машины и бусики так и норовят «подрезать» или обогнать. Бывает, ещё и специально стоят на остановках и на сигналы не реагируют. Или не понимают…

По её словам, случаи бывают разные: то пассажир требует выпустить его в неположенном месте, то в телефон заглядится и проедет свою остановку, а стоит тронуться, как начинает кричать: «Выпустите меня!» Хотя, по правилам, должен готовиться к выходу загодя. Но Людмила Владимировна относится ко всему с пониманием и оптимизмом, считая, что главное — сохранять спокойствие и доброжелательность:

— Разные случаи бывают, иногда человек подходит и просит подвезти бесплатно, нет у него денег: то дома забыл, то украли кошелёк. Как не помочь? Или школьник просит: «Тётенька, я денежки потерял», плачет. Не выгоню же я его! Тем более ребёнка, особенно в холод. Был случай, мужчина подошёл, расстроенный, говорит, что выгнали из автобуса, а у него нет денег доехать. Я бы подвезла, но в парк ехала. Пришлось свои 20 сомов дать. Всякое бывает. Ещё был случай, когда школьник уснул, а я уже на конечную приехала.

Разбудила его, а он в слёзы, не знает, где он и куда приехал. Мы его отвели в диспетчерскую и выяснили, где живут родные. Когда за ним приехали, мы попросили близких не ругать мальчишку.

Людмила вспоминает, что раньше было проще ездить по дорогам, не было столько машин. А сейчас, особенно в час пик, невероятно сложно ездить, кругом пробки. Надо быть очень внимательным, следить за движением, соблюдать правила, да ещё и оплату собирать. Теперь добавилось работы — выдавать талончики и смотреть, чтобы правильно оплатили на валидаторе и через мобильный телефон по QR-коду. А ещё у водителей троллейбусов есть специальные места на дорогах, где необходимо максимально сбавлять скорость и проезжать обесточенные места, где сходятся линии проводов. Внимательно следить, чтобы не заехать на чужую линию, например, троллейбус №17 едет прямо, а №7 поворачивает, то есть штанга переходит уже на другую линию. Зазеваешься и уедешь не туда, придётся переставлять их на свою линию вручную. Такова специфика движения троллейбусов.

Да чего греха таить, дороги в столице не везде качественные. Особенно многие водители общественного транспорта жалуются на новый остановочный карман по улице Абдрахманова на пересечении с Киевской. Заезжать туда — пытка, потому как там сплошные рытвины и ямы. Автор этих строк убедилась в этом сама: пассажирам нужно держаться за поручни обеими руками, поскольку создаётся впечатление, будто едешь не на автобусе или троллейбусе, а на лодке попал в шторм и вот он — девятый вал!

Водители троллейбусов и автобусов также сетуют на дорогу на конечной остановке в микрорайоне «Асанбай». Там есть специальный разворот, вся дорога убитая, одна сплошная яма, и на ней портятся амортизаторы, сколько было жалоб от водителей. Но пока воз (точнее, ямы) и ныне там.

«Был смешной случай: возле кожзавода кто-то оставил своё авто прямо посреди дороги, троллейбусу не проехать, а людей полный салон. И сигналили, и искали хозяина, он как сквозь землю провалился. Тогда мужчины вышли, подняли машину и перенесли её подальше», — вспоминает Людмила Владимировна.

«Возьмите талончик!» — кричит очередному пассажиру водитель. — Иногда приходится по многу раз напоминать, чтобы его взяли. Я же не могу выйти из кабины и бегать за каждым. А они почти все в наушниках и не слышат. Потом входит контролёр и начинает проверять, кто не взял, а достаётся водителю».

Пока я брала интервью, решила помочь выдавать талончики пассажирам, оплатившим наличными. И, действительно, приходилось кричать по нескольку раз или передавать через других.

Людмила Козлова поездила на всех маршрутах. Но свой первый выезд вспоминает особенно:

— Был страшный гололёд, меня тогда посадили на маршрут №11. Пока управляла транспортом, меня неожиданно «подрезали», но я была не виновата. Ох, и испугалась тогда, но это не сломило, а, наоборот, придало сил и уверенности, что всё получится.

Самым любимым маршрутом был №15. От микрорайона «Аламедин» до «Асанбая», тогда он ездил вдоль по Алма-Атинской. Водитель работает, а времена года меняют пейзажи вокруг. За окном суровая белая зима, яркая весна, зелёное лето и золотая осень. Любуешься красотами города.

Пока едем, она рассуждает, что в связи с повышением оплаты за проезд в бюджете многодетных семей ощущается острая нехватка финансов. Особенно тех, у кого дети — школьники и студенты. На проезд уходят большие суммы.

Сейчас водители очень рады, что значительно прибавили зарплату. Теперь семьи довольны и есть стимул работать. Ежедневно в троллейбусное управление приходят стажёры, но, отучившись и приобретя навыки, к сожалению, не все остаются — работа ответственная и требует постоянной внимательности.

«Пытать» Людмилу Козлову про сложность работы женщины-водителя не имеет смысла, она каждый день с удовольствием садится за руль своего троллейбуса и радуется. Говорит, что это достаточно разнообразная профессия. Вроде и ежедневный одинаковый маршрут, а люди постоянно разные.

— Некоторые пассажиры подходят и благодарят, — гордишься, значит, правильно всё делаешь. А к грубости отношусь философски. Все мы люди, у всех бывают проблемы.

Выходя из троллейбуса, я помахала рукой своей новой знакомой. На душе осталось приятное чувство тепла и домашнего уюта. И всё-таки для сильной женщины невозможного нет.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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