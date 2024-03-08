Инновации в основе модернизации

Интенсивное развитие системы современного производства и ускорение развития производительных сил нового качества. Согласно докладу о работе правительства, представленному на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, это одна из важных задач для Китая. Эту же тему председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарём ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, обсуждал на панельной дискуссии с депутатами от провинции Цзянсу на полях сессии.

О чём идёт речь?

Термин «производительные силы нового качества» впервые был упомянут председателем КНР в сентябре 2023 года во время инспекционной поездки в провинцию Хэйлунцзян. В декабре о необходимости ускорения развития этого типа производства говорили и на Центральном совещании по экономической работе. Он подразумевает внедрение новых научных технологий, методов и форм производства. По сути речь идёт о внедрении инноваций как в сам производственный процесс, так и в связанные с ним области. В докладе о работе правительства был перечислен ряд задач по этому направлению. Среди них — оптимизация и модернизация производственных цепочек и цепочек поставок, культивирование нарождающихся отраслей и индустрий будущего: водородной энергетики, новых материалов, биологического производства, коммерческой космонавтики, квантовых технологий и науки о жизни.

Во всех сферах — от медицины, автопрома и авиации до атомной энергетики — Китай семимильными шагами идёт к технологической самостоятельности, внедряя собственные разработки. Среди известных примеров — запуск в прошлом году первой в мире АЭС четвёртого поколения «Шидаовань», введение в коммерческую эксплуатацию китайского самолёта С919.

Есть огромное количество и других, находящихся не на слуху, но очень важных сфер. Так, можно упомянуть разработку компанией из провинции Шаньдун первого лапароскопического хирургического робота китайского производства, с помощью которого врачи могут проводить малоинвазивные операции дистанционно. К настоящему моменту уже выполнено более 60 удалённых операций, причём самое большое расстояние между доктором и операционной составило более трёх тысяч километров. Такие аппараты могут позволить жителям отдалённых районов получить доступ к передовой медицинской помощи.

И это лишь один из огромного множества примеров. За прошлый год в стране была выдана 921 тысяча патентов на изобретения — на 15,3% больше, чем в 2022-ом.

Расходы на НИОКР в 2023-м составили более 3,3 трлн юаней, то есть около $458,5 млрд, увеличившись в годовом выражении на 8,1%. Такую информацию на пресс-конференции в рамках «двух сессий» озвучил министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь. А в нынешнем году их планируется увеличить ещё примерно на 10%. И это притом, что Китай уже уверенно занимает второе место в мире по объёму инвестиций в НИОКР после США. При этом важно, что китайскую науку всё активнее финансируют не только госструктуры, но и технологические гиганты. Страна нацелена на объединение научно-стратегической мощи с негосударственными инновационными ресурсами для совершения прорыва в ключевых технологиях в ведущих областях.

При этом, как отметил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе дискуссий с делегатами из провинции Цзянсу, нельзя разрушать старое, не построив новое, нельзя пренебрегать традиционными отраслями или отказываться от них. По его словам, все регионы должны усилить поддержку инновационных секторов, одновременно модернизируя традиционную промышленность в зависимости от местных условий и ресурсов для качественного, высокотехнологичного и экологичного развития.

В провинции Цзянсу, исторически специализировавшейся на лёгкой промышленности, но в последнее время вышедшей на лидирующие позиции в производстве электромобилей, автокомплектующих, беспилотников и аэрокосмической продукции, это хорошо понимают. Уже сейчас Цзянсу является второй по размеру экономики и первой по показателю ВРП на душу населения в Китае. По мнению Си Цзиньпина, регион может стать важным фронтом развития производительных сил нового качества, подать пример и придать мощный импульс высококачественному развитию и модернизации в китайском стиле во всей стране.

Юлия Жэнь,

корреспондент Русской службы CGTN.

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