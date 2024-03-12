Откровенный диалог

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров встретился с руководителями средств массовой информации страны. Встреча, состоявшаяся в закрытом формате по инициативе ряда руководителей СМИ, организована для обсуждения наиболее актуальных тем.
На мероприятии присутствовали более 40 представителей различных секторов медиа, включая печатные издания, телеканалы, информационные агентства и новостные порталы. Беседа между Президентом и руководителями СМИ продолжалась более двух часов, на ней рассмотрены различные аспекты важных для общества и непосредственно для сферы медиа вопросов.
Садыр Жапаров отметил, что руководство страны готово продолжать конструктивный диалог с представителями СМИ для обеспечения открытой и прозрачной информационной политики в Кыргызской Республике.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:59, 12-03-2024
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