Каждый талантлив от Бога

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Министерства образования и науки.
Он подчеркнул, что эта сфера является ядром будущего страны и требует особого внимания.
По его словам, сегодня система образования не соответствует минимальным требованиям и поручил в кратчайшие сроки представить план полной адаптации школьных учебных планов. «Нам необходимы кардинальные изменения. Мы обязаны раскрыть полный потенциал школьников. Каждый из них талантлив от Бога. Задача школы и всего государства найти индивидуальный подход к ребёнку и дать ему все необходимые ресурсы для самореализации. Человеческий капитал — наше самое большое богатство. Главное условие достижения амбициозных задач, поставленных Президентом по социально-экономическому развитию, — кратное увеличение производительности труда, качества знаний и навыков нашей молодёжи», — заявил Акылбек Жапаров.
По итогам заседания дан ряд поручений по ВУЗам и учреждениям науки.
Дата публикации: 15:57, 12-03-2024
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