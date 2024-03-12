Каждый талантлив от Бога

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Министерства образования и науки.

Он подчеркнул, что эта сфера является ядром будущего страны и требует особого внимания.

По его словам, сегодня система образования не соответствует минимальным требованиям и поручил в кратчайшие сроки представить план полной адаптации школьных учебных планов. «Нам необходимы кардинальные изменения. Мы обязаны раскрыть полный потенциал школьников. Каждый из них талантлив от Бога. Задача школы и всего государства найти индивидуальный подход к ребёнку и дать ему все необходимые ресурсы для самореализации. Человеческий капитал — наше самое большое богатство. Главное условие достижения амбициозных задач, поставленных Президентом по социально-экономическому развитию, — кратное увеличение производительности труда, качества знаний и навыков нашей молодёжи», — заявил Акылбек Жапаров.

По итогам заседания дан ряд поручений по ВУЗам и учреждениям науки.

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