Тёмные оттенки зелёного

Наша страна активно пытается внедрить экологически чистые источники энергии. Собственных технологий не так много, поэтому используются иностранные. Средства на продвижение инноваций тоже в большинстве идут из-за рубежа. Казалось бы, это не может не радовать, но уж больно этот процесс выглядит чрезмерно активным, что порождает вопросы: так ли безобидна зелёная экономика или у неё есть тёмная сторона?



ПЛАСТИКОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Прежде чем начать обсуждать эту довольно деликатную тему, давайте вспомним историю с появлением пластика. Его «родителем» считается английский химик-металлург Александр Паркс. В 1855 году он открыл необычное вещество, которое одновременно было пластичным и прочным. Однако тогда особого значения изобретению не придали.

Лишь полвека спустя уже американец Лео Бакеланд проводил в лаборатории эксперименты с формальдегидом и фенолом и получил пластмассу. В 1920-1930 годах его начали применять в различных сферах во всех развитых странах. Позже на его основе появились полистирол и полиэтилен, которые компании стали массово использовать для упаковки.

После Второй мировой войны из-за дефицита природного сырья пластиковые товары быстро заполонили рынок. К сожалению, о последствиях тогда никто не задумывался. Зато итоги полиэтиленовой революции мы наблюдаем сегодня.

Так, по данным международной неправительственной экологической организации Гринпис, к 2050 году ежегодное производство пластика в мире превысит миллиард тонн. Если же учесть, что более 70 процентов таких отходов не утилизируется, то перспективы для экологии планеты более чем печальные. Учёные даже вывели гипотезу, что к 2050 году пластика в мировом океане будет больше, чем рыбы.

Кстати, на днях Центр климатической целостности опубликовал доклад о неэффективности переработки пластика для решения мусорной проблемы.

Теперь вернёмся к инновационным экологическим технологиям, о преимуществах которых мы слышим и читаем каждый день.

Вообще само понятие «зелёная экономика» появилось в 1989 году. Официально её концепция — это ответ на стремительно нарастающий прогресс в промышленности и экономике, рост населения планеты и вызванные этим негативные изменения в окружающей среде.

Но вот в чём загвоздка. Экологические инновации сегодня — вещь дорогая. По бюджету ли они развивающимся странам, или такие государства рассматриваются в несколько ином аспекте?

Вот и возникает вопрос: не получится ли так, что «зелёные плоды» мы будем пожинать гораздо быстрее, чем разгребать пластиковый мусор.

Не так давно российский экономист, академик РАН Борис Порфирьев опубликовал научный труд «Зелёная экономика»: реалии, перспективы и пределы роста», где среди плюсов он приводит и некоторые сомнения в целесообразности таких проектов.

Согласно выводам учёного, не всегда и не все секторы и производства зелёной экономики превосходят конкурентов по производительности и эффективности. Многое существенно зависит от конкретной технологии, компании, отрасли, региона или страны.

«В то время, как одни хозяйствующие субъекты получают тройной выигрыш, например, снижая выбросы загрязняющих веществ, одновременно с издержками производства создают новые рабочие

места и увеличивают прибыль, другие оказываются в проигрышной ситуации: затраты превышают доходы, вместо прибыли появляются убытки, и предприятия закрываются. Кроме того, не все зелёные производства и технологии по-настоящему экологически чистые и природосберегающие», — говорится в исследовании Бориса Порфирьева.

По его мнению, «безоглядное стремление к внедрению передовых технологий под аккомпанемент экологических лозунгов, в том числе во имя спасения климата, — путь в никуда. Необходим продуманный и поэтапный подход с учётом производственно-технологической, социально-экономической и природно-географической специфики регионов и государств».

ОВЧИНКА И ВЫДЕЛКА

Одна из технологий для выработки «чистой» электроэнергии, которую сегодня предлагают применить в нашей стране, — ветропарки. На первый взгляд, польза и ничего кроме. Однако есть масса нюансов, о которых почему-то молчат те, кто так активно продвигает ветряки.

Дело в том, что сейчас в развитых странах остро стоит вопрос утилизации ветрогенераторов первого поколения. Однако именно эти страны больше всего ратуют за строительство ветропарков в развивающихся государствах. Вроде и с технологиями у первых получше, чем в странах постсоветского пространства, да и денег побольше, а проблему у себя решить не могут.

Суть её в том, что срок службы ветряных турбин колеблется от 10 до 25 лет. Куда девать их потом? Если бетонные и силовые конструкции ветрогенератора подлежат переработке, то о лопастях такого не скажешь. Они состоят в основном из композитных материалов, и их утилизация почти невозможна. Выход один — закопать в землю и хранить их до тех пор, пока не изобретут новые способы переработки.

Правда, есть один нюанс. Летом 2021 года на ежегодном конгрессе Ассоциации ветроэнергетики Европейская комиссия решила запретить захоронение лопастей ветряных турбин на общеевропейском уровне. Ограничение вступит в силу в 2025 году. А куда их будут девать потом?

Ещё один момент — шум и вибрация при эксплуатации ветряных станций. В Вагенингенском университете Нидерландов опубликовано исследование, в котором отмечалось, что в любом крупном ветропарке из атмосферы удаляется влага, особенно летом, а почва дополнительно нагревается, что негативно сказывается на изменении климата.

Несут ветряки угрозу и перелётным птицам. Например, в США от лопастей ветрогенераторов ежегодно погибает до 37 тысяч пернатых.

У летучих мышей более совершенная система эхолокации. Они редко попадают непосредственно под лопасти, но зато они, в отличие от птиц, залетают в область низкого давления, создаваемого винтом, где у них лопаются капилляры, и погибают уже там.

Инфразвук и вибрации также вредны для землеройных грызунов: полевых мышей и кротов, а также для ежей. Их гибель в больших количествах приводит к размножению вредителей сельхозурожая. Кроме того, доказано, что устройства мощностью свыше двух киловатт считаются серьёзной причиной шумового загрязнения.

ИСКАЖЕНИЕ В ОТРАЖЕНИИ

Ещё одна экологически чистая технология, которую сегодня предлагают у нас для внедрения, — солнечные батареи. Более того, на бытовом уровне эти проекты уже работают. Насколько всё безобидно тут?

Согласно данным исследования, более 85 процентов вышедших из строя солнечных панелей попадают на мусорные свалки. Просто выбросить оказалось дешевле, чем переработать.

На состоявшемся недавно Европейском экологическом конгрессе Суви Шарма, генеральный директор компании Solarcycle, специализирующейся на солнечных технологиях, заявил: «Мы проделали феноменальную работу, сделав солнечную энергетику эффективной и рентабельной, но ещё ничего, чтобы сделать её циркулярной и справиться с окончанием срока службы агрегатов, которые её вырабатывают».

Дело в том, что изготовленные из стекла солнечные панели содержат небольшое количество кремния, который и перерабатывает солнечный свет в электричество, а также серебро и медь. Однако в большей степени здесь присутствуют токсичные тяжёлые металлы — кадмий, свинец и селен.

Батареи можно перевозить только по заранее согласованным маршрутам и утилизировать особым способом. Поскольку солнечные панели хрупкие и громоздкие, чтобы их грамотно открепить, транспортировать и утилизировать, требуются хорошо обученные специалисты. С ними у нас большой дефицит. В противном случае высок риск, что конструкция разобьётся, и тогда загрязнению опасными веществами подвергнутся локальные участки.

По данным Высшей школы Гарвардского университета, ожидается, что к 2031 году объём отходов солнечной энергетики на свалках превысит объём новых установок. В то же время Международное энергетическое агентство предупреждает, что с 2030 по 2060 год на планете появятся около девяти миллионов тонн отходов от солнечных батарей.

Кажется, что это не такая большая цифра в контексте мировых выбросов, однако из-за опасных компонентов в составе при неправильной обработке солнечные батареи могут принести природе и человеку гораздо больше вреда, чем другие отходы.

Проблема в том, что процесс утилизации очень дорогой. Специалисты предлагают пока только один из самых эффективных способов стимулировать переработку панелей — субсидировать эту деятельность и обязывать производителей заниматься их экологичной переработкой. Нашей стране с её дефицитом бюджета это точно не под силу.

И, наконец, электромобили. Сегодня это тренд мирового автопрома. Все быстренько собрались переходить с бензиновых двигателей на электрические. Ведущие компании, перебивая друг друга, заявляют о новых технологиях.

От электромобилей и вправду меньше вредных выбросов, чем от работающих на бензине автомобилей, но почему-то мало кто говорит, что многое зависит от того, сколько угля нужно сжечь, чтобы выработать достаточное количество энергии для заправочных станций электромобилей.

Как заявил профессор инженерных наук университета Карнеги — Меллона Джереми Михалек: «Если ваш электромобиль подключается к сети и заставляет близлежащие угольные электростанции сжигать больше угля для его зарядки, то климатические преимущества его использования будут уже не такими большими».

Любовь БОРИСЕНКО.

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