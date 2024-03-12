Требуй чек — выиграй приз

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил победителям второго этапа стимулирующей лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» ключи от электромобилей и путёвки за рубеж.

Розыгрыш организован Государственной налоговой службой для поощрения граждан требовать кассовые чеки и повышения налоговой грамотности населения.

Во втором этапе лотереи определены 1244 победителя ценных призов, включая 10 квартир, 11 электромобилей и четыре путёвки в Дубай на двоих. Всего участвовало более 400 тысяч кыргызстанцев.

Акылбек Жапаров поздравил победителей. «Уплата налогов — обязанность каждого гражданина. Налоги — основа для развития государства, улучшения жизни и повышения благосостояния людей. Я призываю всех кыргызстанцев добросовестно платить налоги и требовать кассовый чек при совершении покупок», — сказал Акылбек Жапаров.

Стимулирующая лотерея Налоговой службы «Требуй чек — выиграй приз!» стала ярким примером успешного проекта и доказала свою эффективность, принеся пользу как государству, так и гражданам.

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