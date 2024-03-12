ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил победителям второго этапа стимулирующей лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» ключи от электромобилей и путёвки за рубеж.
Розыгрыш организован Государственной налоговой службой для поощрения граждан требовать кассовые чеки и повышения налоговой грамотности населения.
Во втором этапе лотереи определены 1244 победителя ценных призов, включая 10 квартир, 11 электромобилей и четыре путёвки в Дубай на двоих. Всего участвовало более 400 тысяч кыргызстанцев.
Акылбек Жапаров поздравил победителей. «Уплата налогов — обязанность каждого гражданина. Налоги — основа для развития государства, улучшения жизни и повышения благосостояния людей. Я призываю всех кыргызстанцев добросовестно платить налоги и требовать кассовый чек при совершении покупок», — сказал Акылбек Жапаров.
Стимулирующая лотерея Налоговой службы «Требуй чек — выиграй приз!» стала ярким примером успешного проекта и доказала свою эффективность, принеся пользу как государству, так и гражданам.
Дата публикации: 15:55, 12-03-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: