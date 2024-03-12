Визит в Великобританию. Первый. Исторический

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил с официальным визитом Великобританию. Этот визит знаменателен тем, что организуется впервые за годы независимости Кыргызстана.

Здесь рады кыргызстанцам

Сначала торага Нурланбек Шакиев посетил одну из агроферм G’s Fresh в Великобритании, где работают кыргызстанцы. На встрече с соотечественниками он отметил активное развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией в последние годы.

«Помимо развития политических и экономических связей достигнуты важные договорённости в сфере обеспечения занятости граждан. Количество квот, выделенных гражданам Кыргызстана, увеличено до

10 тысяч», — сказал он и рассказал о последних реформах в Кыргызстане.

«Главная цель государства — создать все условия для счастливой и благополучной жизни в своей стране. Для достижения этих целей реализуется ряд социальных проектов, особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест», — сказал он, в дополнение к этому отметив, что их родина всегда рада возвращению граждан, работающих за рубежом.

«Я твёрдо верю, что, когда вы вернетёсь в нашу страну, вы воспользуетесь полученным здесь опытом для развития экономики. Тем более что нашей аграрной стране очень нужны специалисты, обладающие современными знаниями и практическим опытом в сфере сельского хозяйства», — добавил он.

В свою очередь участники встречи затронули ряд беспокоящих их вопросов, в том числе указали на необходимость регулирования деятельности компаний по трудоустройству. По их словам, отдельные из них недобросовестно относятся к исполнению оговорённых в контракте обязательств, что создаёт трудности для мигрантов.

Торага Нурланбек Шакиев подчеркнул, что все озвученные проблемы приняты к сведению, и их проработают совместно с профильными госорганами.

Затем торага ознакомился с деятельностью компании и, побеседовав с руководителями, на месте увидел условия, созданные для сотрудников. Руководитель агрофермы G’s Fresh, действующей с 2012 года, сообщил, что в настоящее время в этом филиале предприятия работают около 400 человек, более 100 из них — кыргызстанцы. Он добавил, что на производстве выращиваются грибы, лук и клубника, а готовая продукция обеспечивает 40% потребностей Великобритании. Еженедельно на ферме производится около 165 тонн грибов. В распоряжении G’s Fresh только в Великобритании находится 6,5 тыс. гектаров земли, также компания работает с соседними странами.

На встрече руководитель компании Pro Force, обеспечивающей трудоустройство граждан Кыргызстана, отметил, что кыргызстанцев отличают такие качества, как нацеленность на результат и ответственный подход к своей работе.

«Мне довелось побывать в Кыргызстане, и я своими глазами видел трудолюбие и госте-приимство вашего народа. В этой связи кыргызстанским работникам отдаётся предпочтение в британских компаниях, и многие заинтересованы в продолжении сотрудничества», — сказал он.

Образовательный мост

Далее Нурланбек Шакиев посетил университет Кембридж. Он осмотрел старые кампусы университета, основанного в 1209 году, и ознакомился с деятельностью этого древнейшего учебного заведения. Как известно, в настоящее время в Кембридже обучаются более 18 тысяч студентов из многих стран мира, работают около 9 тысяч преподавателей. На встрече с руководством и студентами университета торага рассказал о политическом, экономическом, культурно-гуманитарном взаимодействии Кыргызстана и Великобритании.

«Прошедший большой исторический путь университет Кембридж известен своими выпускниками, например, такими как Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин. Здесь получили образование 121 лауреат Нобелевской премии и 14 премьер-министров Великобритании. Я хотел бы отметить, что многие представители кыргызской молодёжи также желают обучаться в этом университете. Есть и те наши соотечественники, которые получили эту возможность и с гордостью носят почётное звание «студент Кембриджа». В их рядах — Асель Сартбаева, которая разработала уникальный метод хранения вакцин без охлаждения, также депутат Жогорку Кенеша получал знания в Кембридже. Я хочу, чтобы таких успешных кыргызстанцев оказалось больше, и верю, что мы сможем выстроить образовательный мост между Кыргызстаном и Кембриджем», — отметил Нурланбек Шакиев. Торага в университете Кембридж принял участие в работе круглого стола, посвящённого истории кыргызской государственности, и выступил с подробным докладом о прошедшем пути кыргызского народа. Он также ответил на интересующие вопросы учёных, состоялся обмен мнениями.

В свою очередь профессор Кембриджского университета, директор форума Центральной Азии Сиддхарт (Монту) Саксена рассказал о деятельности возглавляемого им форума и сообщил, что в настоящее время проводятся различные исследования истории и культуры кыргызского народа.

«Мы слышим мнение, что Кыргызстан — это Швейцария Центральной Азии. Но я с этим не согласен. Швейцария — это Кыргызстан в Европе. Ведь в мире больше нет такого места, как ваша страна, с красивой и уникальной природой», — сказал профессор Сиддхарт (Монту) Саксена.

На круглом столе учёные, интересующиеся Кыргызским каганатом, сообщили, что ведут различные исследования в этом направлении. Они подарили Нурланбеку Шакиеву книгу, посвящённую истории Кыргызского каганата. Как стало известно, форум Центральной Азии, возглавляемый профессором Сиддхартом (Монту) Саксеной, также проводит исследования в области горнодобывающей промышленности, охраны окружающей среды, горных систем и восстановления экосистем.

В свою очередь торага Нурланбек Шакиев подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии сотрудничества с указанным форумом, в том числе по обмену опытом между учёными.

Прекрасный пример для Жогорку Кенеша

В Лондоне торага Нурланбек Шакиев встретился со спикером Палаты общин парламента Великобритании и Северной Ирландии Линдси Харви Хойлом.

Обсуждены вопросы наращивания политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, расширения межпарламентского сотрудничества.

Торага Нурланбек Шакиев подчеркнул, что укрепление всесторонних отношений с Великобританией — это приоритет во внешней политике Кыргызстана.

«Опыт Великобритании в сфере парламентаризма стал прекрасным примером для Жогорку Кенеша, и мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с вами как с основной ветвью власти страны, приверженной демократическим ценностям. В последние годы активизировались взаимные визиты между нашими депутатами. Уверен, что этот исторический визит нашей парламентской делегации поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества», — сказал торага.

Такое же мнение высказал спикер Палаты общин Линдси Харви Хойл, добавив, что эта встреча — начало плодотворного сотрудничества.

«Ваш официальный визит очень важен для нас», — сказал он.

При этом он дал высокую оценку деятельности кыргызстанцев, занятых в аграрном секторе Великобритании, и от имени своей страны выразил признательность. Также спикер Палаты общин обозначил имеющийся большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества.

«Мы можем добиться значимых результатов, реализуя совместные проекты в сфере образования, сельского хозяйства, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, укрепляя торгово-экономические отношения», — заявил Линдси Харви Хойл и обратил внимание на успешный визит в Кыргызстан председателя комитета Палаты общин по международным делам Алисии Кернс.

«По итогам визита госпожа Алисия Кернс оценила Кыргызстан как самую демократическую страну в Центральной Азии и выступила за углубление сотрудничества», — сказал он.

Спикер Палаты общин, говоря о текущей ситуации в мире, выразил уверенность в том, что Кыргызстан внесёт свой вклад в защиту стабильности и мира.

Торага Нурланбек Шакиев также отметил, что стал свидетелем хороших условий, созданных для работы граждан Кыргызстана в Великобритании, и поблагодарил за оказанную в этом направлении поддержку.

Стороны обменялись мнениями и по вопросам расширения инвестиционного взаимодействия.

Торага заявил, что Кыргызстан имеет большой потенциал в сфере гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности.

«За последние годы реализованы крупные реформы, усилилась борьба с коррупцией. Также проведена большая работа по улучшению условий для инвесторов», — подчеркнул он, пригласив британских инвесторов вести бизнес в Кыргызстане.

Спикер Палаты общин Линдси Харви Хойл отметил, что учтёт все озвученные на встрече предложения и их проработают соответствующие комитеты. В том числе он предложил рассмотреть возможность использования современных технологий, не наносящих вреда окружающей среде, на производственных предприятиях Кыргызстана.

В завершение встречи торага Нурланбек Шакиев оставил свои пожелания в книге Почётных гостей.

Непрерывный диалог

Торага затем встретился с главой Межпартийной парламентской группы по Кыргызстану в британском парламенте Робертом Стюартом. На встрече обсуждено современное состояние межпарламентского взаимодействия, также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Нурланбек Шакиев напомнил, что в этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«За этот период налажен непрерывный диалог, состоялось становление межгосударственных отношений. Однако установившийся уровень взаимодействия не охватывает реальные возможности наших стран. В этой связи нам надо укреплять всесторонние связи, активно развивать торгово-экономическое и инвестиционное партнёрство. Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с британскими бизнесменами в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и туризма», — отметил он, также сказав о большом вкладе парламентской дипломатии в достижение поставленных целей, и подчеркнул важность укрепления контактов на уровне профильных комитетов и депутатских групп дружбы.

Кроме того, в качестве важной информации в ходе исторического визита упомянуто открытие курса для желающих изучать кыргызский язык в Оксфордском университете. Торага Нурланбек Шакиев высоко оценил эту инициативу.

«Открытие обучающего курса по языку кыргызского народа, одному из древних, имеет особое значение не только в укреплении двусторонних отношений, но и в расширении международного общения. Мы поддерживаем эту образовательную инициативу и окажем всю необходимую помощь. Уверен, что в будущем предмет курса расширится, предоставляя услуги не только по обучению кыргызскому языку, но и способствуя продвижению кыргызской культуры и ценностей», — сказал он.

В свою очередь руководитель межпартийной парламентской группы по Кыргызстану в парламенте Великобритании Роберт Стюарт отметил большую роль парламентов в развитии сотрудничества и поделился мнением о реализации совместных проектов.

Отметим, что во встрече участвовали депутаты Жогорку Кенеша Улан Примов, Жанарбек Акаев, Лейла Лурова, Эльдар Сулайманов, Жылдыз Садырбаева, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер.

После этого наша парламентская делегация понаблюдала за заседанием Палаты Общин с участием премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Важный регион

Торага Нурланбек Шакиев также встретился с государственным министром иностранных дел Лордом Ахмадом Тарики. Стороны обсудили вопросы политико-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в особенности укрепление торговых отношений.

Нурланбек Шакиев отметил, что официальный визит делегации Жогорку Кенеша проходит впервые за годы независимости, и выразил уверенность в том, что этот исторический визит поспособствует развитию двустороннего взаимодействия. Говоря о последних реформах и преобразованиях в Кыргызстане, торага обозначил усиление борьбы с коррупцией и меры по выведению субъектов экономики из тени.

«Особое внимание уделяется сферам образования и здравоохранения, прилагаются усилия по повышению благополучия населения», — сказал он, обратив внимание на активизацию мер по обеспечению всех требуемых условий для иностранных инвесторов, и пригласил британских бизнесменов инвестировать в горнодобывающую промышленность, гидроэнергетику и зелёную экономику в Кыргызстане.

«Наша республика имеет большой потенциал в этих сферах», — сказал торага, предложив углублять экономические связи через реализацию совместных проектов.

В свою очередь государственный министр иностранных дел Лорд Ахмад Тарики отметил, что Центральная Азия — важный регион для Великобритании и сотрудничество с Кыргызстаном в приоритете.

«Мы заинтересованы в активном развитии установившихся связей и расширении всестороннего сотрудничества. Я твёрдо верю, что исторический визит парламентской делегации, которую вы сегодня возглавляете, поспособствует дальнейшему развитию взаимодействия», — заявил Лорд Ахмад Тарики.

Касаясь темы сотрудничества двух стран на международных площадках, министр выразил признательность Кыргызстану за поддержку по некоторым вопросам в ООН.

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