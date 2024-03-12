Всё самое хорошее — от женщин

В Бишкеке в зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова прошло праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню.

В нём приняли участие первая леди Айгуль Жапарова, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев, а также заслуженные деятели страны, женщины-активисты из разных сфер столицы.

Глава города Айбек Джунушалиев выступил с поздравительной речью и пожелал всем женщинам крепкого здоровья, счастья и достижения поставленных целей.

«Сегодня вы не только прекрасные хранительницы очага, но и профессионалы своего дела. Ведь вы активно участвуете в жизни нашей столицы, вносите вклад в развитие любимого города Бишкека. Благодаря вам наши дома наполнены уютом и теплом!», — добавил градоначальник.

Позже в рамках праздничной концертной программы выступили танцевальные и музыкальные коллективы. Ырыскелди Осмонкулов, Азат Раимбердиев, Аскар Мусабеков, Миргуль Асаналиева и другие исполнили песни, посвящённые прекрасной половине человечества.

В четырёх районах столицы также состоялись мероприятия, посвящённые Международному женскому дню. На территории Первомайского района мероприятие состоялось в школе-гимназии №29, где глава района Сарылбек уулу Улан выступил со словами поздравления и пожеланиями крепкого здоровья, душевной теплоты, радости и семейного благополучия. Выступили заслуженные артисты Кыргызстана: Каныкей, Съездбек Искеналиев, Айгуль Чалова, а также народный ансамбль «Шаттык», эстрадно-фольклорный ансамбль «Кыргыз-Руху» и студенты Кыргызского государственного музыкального училища им. М. Куренкеева, которые подарили зрителям незабываемые моменты радости и восторга.

В завершение мероприятия каждому участнику вручили памятные подарки.

В Октябрьском районе мероприятие прошло в зале «Таберик». Глава района Жаныбек Орозалиев в своём выступлении отметил, что самое хорошее и светлое в нашей жизни — от женщин. Нежность, красота, очарование, любовь и гармония, душевная чуткость и доброта — это то, на чём держится жизнь.

Приглашённым гостям представили концертную программу и вручили памятные подарки.

На территории Ленинского района праздничный концерт состоялся на базе средней школы №84. В мероприятии приняли участие руководители районных служб, заслуженные работники в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, директора школ и садиков, актив района, активные председатели квартальных и домовых комитетов. Аким Жыргалбек Шакиев выступил на мероприятии и поздравил всех женщин с наступающим весенним праздником, а также с 80-летием жительницу района, первую бортпроводницу нашей страны Тлеухор Изембековну Бошумову.

На празднике выступили известные певцы Султан Каримов, Кайрат Примбердиев и эстрадно-фольклорный ансамбль «Кыргыз-Руху». Они подарили всем женщинам праздничное настроение и исполнили лучшие песни из своего репертуара.

Кроме того, в преддверии Международного женского дня 8 Марта в кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева Свердловский акимиат организовал праздничный концерт.

Приглашённых женщин поздравили глава Свердловского района Алтынбек Кутманов, прокурор района — Азамат Бостонов и начальник РУВД района — Азамат Байгазиев, а также депутаты Бишкекского городского кенеша. Всего на мероприятие пригласили 1000 женщин — это ветераны труда, труженики тыла, матери-героини, актив района и заслуженные работники. Им показали интересный концерт с участием звёзд эстрады и оперы, танцевальных групп центра детского творчества. Также вручили памятные подарки.

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова также чествовали более 700 женщин.

В мероприятии приняли участие мэр города Оша Бакытбек Жетигенов, заместитель председателя Ошского городского кенеша Кушбак Шайиев, матери-героини, ветераны труда и войны, женщины, работающие в различных сферах, и общественные деятели.

Градоначальник в своём поздравлении отметил особое значение данного весеннего праздника для всех нас, подчеркнув, что каждая женщина — это основа жизни для всего вокруг, источник неисчерпаемой энергии и неиссякаемого обаяния.

Отличившихся сотрудниц различных сфер наградили почётными грамотами мэрии.

В рамках мероприятия состоялась большая концертная программа с участием известных эстрадных исполнителей и творческих личностей, деятелей культуры.

Все женщины, пришедшие на праздник, получили памятные подарки.

Автор: -