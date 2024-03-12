Весь мир красок на двоих

Первой художественной весенней экспозицией в столичной «Галерее М» стала выставка творческого дуэта двух известных в национальном изобразительном искусстве авторов — Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева, представивших на зрительский суд более 40 разножанровых произведений: сюжетные полотна, абстрактные композиции, натюрморты с цветами.

Юлдаш Нурматов более известен в художественном мире как сценограф (в его послужном списке около 300 спектаклей, и многие из них — это высший класс современной сценографии), сейчас он главный художник Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова. Спектакли в его мастерском оформлении давно снискали известность в театральном мире, и художник стал достойным соавтором успеха многих сценических постановок не только в стране, но и за её пределами. Однако свободное от сценографических дел время он с упоением посвящает живописному творчеству. И здесь его можно отнести к художникам, которые постоянно заняты поисками новых средств выражения, созвучных современному изобразительному мышлению.

Для Юлдаша пространство холста — это новая возможность для импровизации, где впечатления сжаты и обобщены, а ключевая смысловая доминанта — цвет. В картинах Нурматова, представленных в выставочной экспозиции («Курак», «Дуэт», «Грёзы», «Царь-рыба», «Натюрморт с сиренью», «Композиция»), зрители увидят целостный и высокохудожественный мир, хотя автор не стесняется давать волю фантазии. Эти незаурядные работы, выполненные в модном сегодня живописном стиле фэнтези, словно цветные сны, приснившиеся художнику, в которых теснятся тревога и боль, но всегда есть место для надежды и красоты. Кто-то из критиков и коллег даже назвал станковую живопись Юлдаша Нурматова «театром на холсте», что весьма близко истине.

Второй автор выставочного тандема — Саркын Сооронбаев — выпускник Ташкентского художественного института имени А. Островского, тоже художник разностороннего дарования. Его работы, представленные в весенней экспозиции («Долгожители», «Кыргызское искусство», «Лошади на водопое», «Против ветра», «Остров на Иссык-Куле», «Лодки», «Лунная ночь Танабая), свободные, ненавязчивые, мягкие. Это композиции, которые говорят о самом авторе и состоянии его творческой души. Тёплые, светлые, «южные» по тональности, они отражают местный колорит, природное настроение окружающего мира. Поэтический взгляд автора близок и понятен. Художник точно реагирует на изменения в окружающем мире: его картины лиричные и поэтичные, всегда актуальны и своеобразны. В них зрители видят и ощущают приметы и знаки быстротекущего времени.

Критики отмечают, что метод работы Саркына Сооронбаева над написанием холста напоминает творческий процесс скульптора, создающего рельеф на плоскости. Он набирает цвет мастихином и затем лепит форму, сообразуясь со своей интуицией. Со стороны кажется, что он смог как бы впаять в холст всю палитру, и от этого изображение стало живым, рельефным, сильно окрашенным эмоционально и этим притягивающим внимание. Сооронбаев играет с фактурами, много фантазирует, преображает обычное и скучное в некую таинственную историю. И, создавая так по своему художественному наитию образы природы, отдельных людей, всю сюжетную композицию, художник стремится к молчаливому и неспешному диалогу с каждым зрителем, пришедшим увидеть созданные его художественным даром живописные произведения.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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