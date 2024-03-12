Смолоду чти уголовный кодекс

По Жайылскому району статистика за 2023 год по видам преступлений среди несовершеннолетних следующая: 50,4% — хищения и кражи, 9,2% — разбои и грабежи, 6,4% — автоугон, 3,5% — изнасилования и насильственные действия, 20,2% — хулиганство.

Воспитание подростка — сложный процесс, с которым справляются далеко не все родители. В подростковом возрасте дети сталкиваются с реальным миром. Они начинают попадать в непростые жизненные ситуации, которые в дальнейшем оказывают на них серьёзное влияние. При неправильном воспитании, дети могут нарушить закон. Поэтому каждый родитель должен заранее ознакомиться с особенностями такой преступности и с тем, почему дети нарушают законы.

Подростковому возрасту характерны чрезмерная неуравновешенность, вспыльчивость и категоричность. Совершая преступления, подростки часто руководствуются своим желанием повысить авторитет среди знакомых и друзей. Однако у некоторых людей уже с юного возраста есть предрасположенность к жестокости и антисоциальному поведению. Такие молодые люди могут совершать более жестокие преступления, которые квалифицируются через статьи Уголовного кодекса.

К наиболее распространённым причинам преступности среди подростков можно отнести вот такие. Проблемы в семье. Если родители не занимаются воспитанием своего ребёнка, это может негативно повлиять на процесс формирования личности. Отсутствие контроля порождает безнаказанность, которая в дальнейшем может привести к совершению серьёзных правонарушений. Неблагоприятное окружение. Это довольно распространённая причина подростковой преступности. Некоторые дети попадают в плохую компанию, которая подталкивает их к совершению тех или иных преступлений. Подстрекательство со стороны взрослых. Довольно часто подростки принимают решение нарушать закон под влиянием взрослых.

Иногда они не только склоняют, но и вовлекают в преступность. Правовая безграмотность. Зачастую подростки даже не подозревают о том, что некоторые их действия могут считаться преступлением. Это связано с тем, что они не знакомы даже с основами права. Влияние СМИ, телевидения и интернета.

Подростки постоянно впитывают различную информацию, которая так или иначе воздействует на их сознание. Иногда информационное воздействие оказывает негативное влияние и приводит к тому, что ребёнок начинает интересоваться преступной деятельностью.

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Детьми признаются лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось восемнадцати лет.

Ребёнку в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершившему преступление, может быть назначено наказание, либо к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного характера, либо установлен пробационный надзор.

Ребёнок в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, который впервые совершил преступление небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, если ранее не имел судимости, не участвовал в программе по отвлечению его от системы уголовного судопроизводства и признался в совершении преступления, освобождается от уголовной ответственности с применением мер отвлечения от системы уголовного судопроизводства, которые направлены на содействие надлежащему развитию и ресоциализации ребёнка в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет и предотвращение повторного совершения преступления, перечень которых устанавливается в договоре в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, впервые совершивший преступление небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, освобождается судом от наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путём применения принудительных мер воспитательного характера.

Судом ребёнку могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного характера:

1) передача под надзор с предупреждением;

2) ограничение поведения с предупреждением.

Ребёнку в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут быть назначены одновременно две принудительные меры, срок применения принудительных мер воспитательного характера устанавливается продолжительностью от шести месяцев до трёх лет.

Если ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет два и более раз нарушает условие, предусмотренное принудительной мерой воспитательного характера, то суд по представлению уполномоченного государственного органа заменяет такую меру более строгой принудительной мерой воспитательного характера или решает вопрос о применении наказания.

Передача под надзор с предупреждением означает возложение на родителей или лиц, их заменяющих, или уполномоченный государственный орган обязанностей по надзору за поведением ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет предупреждается о том, что в случае совершения нарушений в период надзора к нему будет применена более строгая принудительная мера воспитательного характера.

Ограничение поведения с предупреждением:

1. Ребёнку в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может быть запрещено посещать определённые места, покидать жилище в течение определённого времени, общаться с определёнными лицами, использовать определённые формы досуга.

2. Ребёнку от четырнадцати до восемнадцати лет может быть поручено: возобновить учёбу в образовательном учреждении; трудоустроиться с помощью уполномоченного государственного органа в установленные судом сроки.

При назначении наказания ребёнку, кроме обстоятельств, предусмотренных статьёй 72 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

К детям в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершившим преступления, могут быть применены только следующие виды наказаний: общественные работы; штраф; ограничение свободы; исправительные работы; лишение свободы.

В случае если осуждённый ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, которому назначен пробационный надзор, совершил в течение пробационного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учётом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение о применении пробационного надзора, установив новый пробационный срок и возложив на осужденного исполнение пробационных обязанностей, предусмотренных статьёй 83 настоящего Кодекса.

Общественные работы назначаются на срок от двадцати до ста двадцати часов и заключаются в выполнении работ с учётом физических возможностей ребёнка, и исполняются им в свободное от учёбы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания детям в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не может превышать двух часов в день, а детям в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — трёх часов в день.

Штраф применяется к детям, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Штраф назначается при наличии у осуждённого ребёнка самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. Штраф устанавливается в размере от 50 до 1400 расчётных показателей.

Ограничение свободы детям назначается за преступление небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — на срок от двух до шести месяцев, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — от шести месяцев до одного года.

Исправительные работы назначаются трудоустроенным детям в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет по месту работы от одного месяца до одного года. Из заработка ребёнка, осуждённого к исправительным работам, осуществляется отчисление в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 10 процентов.

Наказание в виде лишения свободы детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления, может быть назначено на срок от шести месяцев до десяти лет.

Ребёнку в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, срок лишения свободы устанавливается: за менее тяжкое преступление — до двух лет; за тяжкое преступление — от двух до пяти лет; за особо тяжкое преступление — от пяти до десяти лет.

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено осуждённому ребёнку в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, впервые совершившему менее тяжкое преступление в возрасте до шестнадцати лет.

Отбывание наказания в виде лишения свободы лицу, не достигшему к моменту вынесения приговора восемнадцати лет, назначается в воспитательных колониях общего или усиленного режима.

Пробационный надзор устанавливается на срок от шести месяцев до одного года.

По истечении пробационного срока осуждённый ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, выполнивший возложенные на него пробационные обязанности и не совершивший нового преступления, считается отбывшим наказание.

Если осуждённый ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без уважительных причин нарушит возложенные на него пробационные обязанности, суд по представлению органа пробации отменяет пробационный надзор и направляет его для отбывания назначенного наказания.

Если до истечения половины срока пробационного надзора осужденный ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет добросовестно исполнил условия пробационного надзора, достиг положительных результатов в исправлении и ресоциализации, возместил полностью ущерб, причинённый преступлением, суд по представлению органа пробации может постановить об отмене пробационного надзора. При этом пробационный надзор может быть отменён по истечении не менее половины установленного пробационного срока.

Для лиц, совершивших преступление до исполнения восемнадцати лет, сроки погашения судимости сокращаются наполовину.

Н. Омурбекова, помощник прокурора

Жайылского района.

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