Совет да любовь

На площадке Министерства экономики и коммерции под председательством заместителя министра Искендера Асылкулова состоялось первое заседание координационного совета по защите прав потребителей.

Координационный совет по защите прав потребителей при Министерстве экономики и коммерции — коллегиальный консультативный орган, созданный для осуществления согласованной деятельности в сфере защиты прав органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, потребителей.

Обсуждались план работы координационного совета на текущий год, вопросы координации взаимодействия членов совета.

Заместитель министра И. Асылкулов особо отметил, что тема «Потребитель и предприниматель: доверие для развития» утверждена Евразийской экономической комиссией в качестве приоритетной темы на 2024 год в ЕАЭС. Площадка координационного совета является отличной возможностью для решения проблем в сфере защиты прав потребителей, требующих совместных усилий заинтересованных государственных органов и общественных организаций.

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