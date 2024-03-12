Музей с видом на «зону»

За всю более чем вековую историю уголовно-исполнительной системы страны (УИС) много раз менялись названия и вывески ведомств, исполняющих наказания, но неизменным оставалось их главное предназначение — защищать порядок и законность в исправительных учреждениях, а в целом безопасность страны.

Конечно, были и сложные времена, когда колонии сотрясали бунты и массовые беспорядки, нередко с человеческими жертвами. Сегодня, без всякой натяжки, к чести сотрудников Службы исполнения наказаний (СИН) при Министерстве юстиции, в местах лишения свободы обстановка стабильная и контролируемая. По оценке экспертов и общественности, позитивные изменения связаны с глубоким реформированием УИС, гуманизацией уголовно-исполнительного законодательства, внедрением современных инноваций.

Знаменательным событием для личного состава СИН и, безусловно, культурной жизни республики стало открытие в конце прошлого года музея пенитенциарной системы. Мы побывали в нём и ознакомились с экспозицией. Сопровождал нас в качестве экскурсовода один из инициаторов его создания, председатель Совета ветеранов Службы исполнения наказаний, полковник внутренней службы Алибай Нишанбаев.

По его словам, идею ветеранов поддержал председатель СИН генерал-майор Аскат Раимбердиев. Собирать материалы для музея начали несколько лет назад. В центральном аппарате они сохранились в небольшом количестве. Для их пополнения задействовали администрацию и сотрудников исправительных учреждений на местах, запросили архивы государственных органов, обратились за помощью к ветеранам службы, историкам и местным краеведам. В общей сложности удалось собрать более 500 уникальных артефактов, документов и фотографий, относящихся к истории становления и развития отечественной пенитенциарной системы. Он также отметил, что в музее постоянно проводятся различные тематические мероприятия воспитательной и познавательной направленности. В обязательном порядке его организованно посещают сотрудники всех без исключения исправительных учреждений.

Один из разделов экспозиции переносит посетителей в начало прошлого века: дореволюционное время и первые годы советской власти. В старину за действия, противоречащие нормам закона, виновных заточали в зиндан, подвергали пыткам, отдавали в рабство, конфисковывали их имущество, применяли и другие меры наказания. Не было единого тюремного органа по исполнению наказаний. После образования в 1924 году Кара-Киргизской автономной области общее руководство местами лишения свободы (три исправительных дома и дом заключения в Пишпеке с сельскохозяйственной колонией) осуществляла инспекция при облисполкоме. Тогда же вступили в действие «Правила внутреннего распорядка в исправительно-трудовых учреждениях Киргизской АССР». Так было положено начало создания постоянно действующей исправительной системы на государственном уровне, которая в дальнейшем переходила под юрисдикцию ряду силовых структур: НКВД, МВД и другим. Какое-то время ведомство по исполнению наказаний было самостоятельной структурой.

Широко представлены в экспозиции музея фотоматериалы и информация о сегодняшних днях деятельности Службы исполнения наказаний. Например, как решается острая проблема трудоустройства осуждённых и восстановления производственной мощности уголовно-исполнительной системы, которая при Союзе давала чуть ли не половину её бюджета. Наглядно показана продукция промышленного и сельскохозяйственного назначения, сделанная руками заключённых, кстати, пользующаяся большим спросом в народном хозяйстве. Привлекают внимание экспонаты, повествующие о деятельности учебного Центра по подготовке сотрудников и повышению их квалификации, Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию лиц, заключённых под стражу, отряда специального назначения «Омега», Главного медицинского управления и других структур СИН. По понятным причинам в экспозиции опускаются подробности работы оперативных и режимных подразделений по поддержанию надлежащего порядка в местах лишения свободы. На обозрение выставлены только запрещённые предметы, изъятые у осуждённых в ходе плановых и неплановых обысков за все годы существования уголовно-исполнительной системы.

Сергей СИДОРОВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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