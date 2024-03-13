Гвардейцы принимают гостей

Познакомиться с подлинной жизнью военнослужащих, увидеть, с какой современной техникой и оборудованием им приходится взаимодействовать, какие практические занятия проходят в военной части и чему там можно научиться, смогли учащиеся средних школ, студенты лицеев и колледжей и их педагоги в День открытых дверей в воинской части № 10126 Национальной гвардии Кыргызстана.

В нём участвовали школьники и студенты нашей столицы. Радушные хозяева встречи познакомили гостей с армейской жизнью: что едят, где спят воины, как проходит их строевая подготовка. И даже дали подержать в руках боевое солдатское оружие. Всё масштабное действо развернулось на строевом плацу части, который на время как бы взяли в «осаду» в качестве зрителей школьники и студенческая молодёжь из всех районов Бишкека.

Сегодня одно из приоритетных направлений воспитательной работы в образовательных организациях и учреждениях — военно-патриотическое воспитание. Ведь именно со школьной скамьи ребята получают первые уроки любви и преданности Отечеству, уроки мужества, патриотизма. Выступал военный оркестр, ребята увидели занятие по строевой подготовке солдат роты почётного караула одного из элитных подразделений Национальной гвардии. Воины продемонстрировали слаженные и отточенные движения в приёмах владения оружием и показали несколько отменных, красивых и ритмичных композиций в обращении с автоматом под музыкальное сопровождение армейских музыкантов. Школьники и лицеисты также посетили солдатскую столовую, воинские казармы, спортивный зал, где проходят занятия по армейской физической подготовке. Затем их пригласили на выставку военного оружия, транспорта и инженерной техники, которые находятся на вооружении части.

Здесь им дали подержать в руках боевое оружие, даже поучиться его разборке и сборке под началом опытных солдат, поскольку большинство учащихся имели дело с оружием разве что в компьютерных играх. Как рассказал заместитель командира части по работе с личным составом полковник А. Эсенкулов, Дни открытых дверей здесь становятся традиционными и проводятся в рамках реализации президентского указа о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании молодёжи.

— Мы их проводим, чтобы ребята смогли своими глазами увидеть и понять, что служба в армии — это не только обязанность, а ещё и возможность стать сильнее, выносливее и ответственнее, а также определиться с родом войск, в которых они хотели бы проходить срочную службу. Для многих парней это также возможность найти своё дело в жизни, оставшись служить в армии по контракту по окончанию срочной службы. Кстати, в этом году в нашем мероприятии участвовали более 1000 школьников и студентов только столичных лицеев и колледжей.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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