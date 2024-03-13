Он сказал: «Поехали!»

На память приходят мудрые слова: «Не вечен человек. Но память о нём может стать вечной, если он жил для людей. Память — это благодарность живых». О подвиге первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина, чьё 90-летие в начале марта отмечает весь цивилизованный мир, написаны документальные повести и романы, стихотворения и песни на многих языках мира, сняты кинофильмы.

А каким космонавт номер один был в повседневной жизни, среди друзей и близких? Вехи жизни Юрия Гагарина знают сегодня все. Детство в Гжатске на Смоленщине, ремесленное училище в подмосковных Люберцах, переезд в Саратов, техникум, аэроклуб, первый самостоятельный полёт. Лётное училище в Оренбурге. Снимок на память в новеньком офицерском мундире. Заполярье. Вступление в партию. Отряд космонавтики, подготовка к полёту, звёздный час человечества — 12 апреля 1961 года…

Нет, пожалуй, назвать этот день вершиной всей жизни будет не совсем верно. Вершина — это значит, что дальше путь вниз, подъём завершён. Юрий Гагарин мечтал о новых вершинах. Он мечтал о движении. В нём видел смысл человеческого бытия. «Один-единственный шаг к вершине накладывает на человека, его сделавшего, особую печать, которую хочешь ты или не хочешь, носить приходится. И она требует: «Будь достоин самого себя, дерзнувшего!», — это слова первого взлетевшего в космическую высь человека. Прошло уже более шестидесяти лет его легендарного подвига, а кажется, что всё это случилось только вчера. Простое русское гагаринское лицо, его обаятельная улыбка, шутки и страстные выступления в защиту мира, воспоминания о 108 минутах свидания с космосом, рассказы о своей огромной стране, которыми он щедро делился, до сих пор памятны людям. Каждый год 12 апреля его товарищи и друзья повторяют: «Мы должны сделать то, что не успел сделать он. Мы обязаны жить и работать с его энергией и энтузиазмом, с его верой и преданностью нашему общему делу, не жалея сил, а если понадобится, и самой жизни». Они верны этой клятве, как верны ей все люди, кто помнит и чтит имя и подвиг, совершённый лучшим гражданином планеты Земля Юрием Гагариным.

Юрий Гагарин — частица всех землян. Он не раз бывал в нашей стране. И сегодня ещё живы счастливчики, которые смогли увидеть первого космонавта, поговорить с ним, услышать, как Юрий Алексеевич восхищался полюбившимся ему Иссык-Кулем, бирюзовую воду которого он наблюдал прямо из космоса. В ущелье Барскоон на южном берегу озера, где Юрий любил бывать и любоваться водопадом, ему поставили памятник, один из первых в мире.

«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство». Этими словами выдающегося русского учёного, которого по праву считают отцом космонавтики, — Константина Эдуардовича Циолковского, размещёнными на стенде, начинается путешествие по экспозиции новой выставки «Утро космической эры», посвящённой 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты, пионера космоса Юрия Алексеевича Гагарина. Её торжественное открытие состоялось в главном корпусе Кыргызско-Российского Славянского университета.

Её организавал Русский культурный центр «Гармония», а инициатором юбилейной экспозиции стал заместитель руководителя центра, подполковник авиации запаса Семён Яковлевич Поляков. В торжественной церемонии открытия участвовали школьники столицы, участники детско-юношеского движения «Юнармия» из Канта, студенты КРСУ и Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова, представители общественности Бишкека, руководители национальных культурных центров, работающих под эгидой АНК, общественные деятели и журналисты. Приветствовал всех сам Поляков, собравший богатейшие документально-иллюстративные документы, книги, журналы, фотографии макетов космических кораблей и спутников, посвящённых покорению человеком

космического пространства и истории первого отряда космонавтов. Его армейская служба проходила в авиационных частях и была связана также с легендарным космодромом Байконур.

Ветеран поделился воспоминаниями о первых стартах в космос, отметив, что космонавтика для СССР и бывших его республик — это не просто отрасль науки или промышленности, а славная героическая страница истории, вписанная золотыми буквами в летопись наших народов. «Потому что когда свыше 60 лет назад первый гражданин Земли, советский человек Юрий Гагарин полетел в космос, то его крылатая и ставшая известной всему миру фраза «Поехали!» потом стала словно пароль для всех посланцев нашей планеты в

космическую даль», — подчеркнул Семён Яковлевич. Он отметил, что Юрий Гагарин открыл новую эру в развитии человечества, которое на протяжении многих тысячелетий мечтало о космосе, слагало легенды и называло небесные созвездия дорогими для каждого народа именами, мечтая, что когда-нибудь потомки полетят в космос. Сейчас эту знаменательную дату отмечает всё человечество: по решению ООН 12 апреля каждый год празднуется как Всемирный день космонавтики.

Поляков рассказал и малоизвестные подробности формирования первого отряда космонавтов, на попадание в который претендовали более 250 человек. Ещё до отряда космонавтов специальным постановлением Совета министров Союза создали особый отряд исследователей космоса, куда набирали воинов срочной службы. А главный критерий при отборе — отменное здоровье, поскольку путь в космос тяжёлый.

Одним из тех, кто попал в эту группу, был сержант по фамилии Нефёдов. Он стал испытателем, его полностью нарядили в гипс и из этого слепка сделали скафандр Гагарину. Потом этот солдат проходил серьёзные испытания в барокамере, где его держали несколько суток при температуре до +70 градусов. Всё это делалось для того, чтобы, посылая космонавтов, учёные могли знать, какие нагрузки может выдержать человек на околоземной орбите. Этих первопроходцев-испытателей называли «космонавт № 0».

Затем выступили ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов, председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмазбек Матубраимов, советник посольства России в КР Ксения Скачко.

Школьникам, студентам и участникам акции открытия рассказали о вкладе нашей страны в освоение космоса, о работе у нас Отдельного конструкторского бюро, специалисты которого создавали приборы для космических исследований. К нам на отдых приезжали космонавты и здесь же проходили тренировочные процессы и процесс послеполётной реабилитации. Покорители космоса очень любили приезжать в нашу страну. На Иссык-Куле для этого специально отвели отдельный корпус санатория «Кыргызское взморье», где они проходили реабилитацию после космических полётов. Юрию Гагарину больше всего нравилось отдыхать в ущелье Барскоон. В санатории с тех пор осталась большая аллея посаженных космонавтами деревьев и целый корпус, где любили останавливаться на отдых покорители космических вершин.

Стенды выставки, посвящённой подвигу Юрия Гагарина, носят тематическую направленность. Об этом говорят их названия: «Первый звёздный старт», «108 минут, которые потрясли небо», «Автоматы исследуют планету», «Космический старт человека», «Жизнь — подвиг», «Небо подвластно смелым». Специальные экспозиционные разделы посвящены К. Циолковскому и С. Королёву. На выставке также представлены раритетные фотографии Юрия Гагарина с родными, семьёй, на отдыхе с друзьями-космонавтами, копии личных документов героя космоса об окончании Саратовского индустриального техникума и Оренбургского лётного училища имени В. Чкалова. Среди экспонатов также различные модели космических кораблей «Восток» и «Союз» из личной коллекции С. Полякова. Много и раритетных книжных изданий на космическую тему, подаренных Полякову самими авторами.

Всё это с любопытством осматривали кантские школьники из отряда «Юнармия», ученики столичных средних школ, которые стали первыми посетителями юбилейной выставки. Очень важно, чтобы её посетили ученики и других школ не только столицы, но и регионов, чтобы молодое поколение страны знало, как начиналось завоевание космоса, какой в ту эпоху царил позитивный настрой у людей, о трудовом и научном вкладе нашей страны в фундамент освоения мирового космического пространства.

Зрители и гости, пришедшие на церемонию открытия, с интересом осмотрели стенды с фотографиями, посвящённые отцам-основателям космической науки в СССР, первому космонавту, его пребыванию в Кыргызстане, а также разделы выставочной экспозиции, рассказывающие о других покорителях Вселенной, развитии мировой космической индустрии. Завершающей изюминкой церемонии стало выступление студентов, школьников и педагогов КРСУ с концертными номерами, посвящёнными космической теме. Звучали песни, стихи, воспевающие неувядающий подвиг огромной страны, в которой родился, воспитывался и совершил свой беспримерный полёт первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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