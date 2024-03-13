Мой дом

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство жилого комплекса для государственного ипотечного кредитования.

Отметим, что открытому акционерному обществу «Государственная ипотечная компания» переданы земельные участки общей площадью 9,64 га, расположенные в 11-м микрорайоне столицы. Для реализации жилищной программы «Мой дом 2021-2026» заключено инвестиционное соглашение на проектирование, финансирование и строительство многофункционального жилого комплекса. Фирме отдадут 500 квартир общей площадью 40 050 м2.

Акылбек Жапаров в своей речи отметил, что с 2021 года Государственной ипотечной компании из бюджета выделено 10,7 млрд сомов. «С каждым годом количество людей, нуждающихся в жилье, растёт. Только в прошлом году 38 тыс. 209 человек зарегистрировались в очереди на получение квартиры. На электронном портале сейчас в очереди стоят около 100 тысяч кыргызстанцев (99 931), из них с 2015 года через ГИК получили ипотеку 9 346 граждан. Сумма ипотечного кредита составила 15 млрд 808 млн сомов. Нашим принципиальным подходом к решению жилищной проблемы народа стало строительство домов. Два с половиной года мы занимались возведением школ, восстановлением Баткенской области, теперь уделяем внимание другим проблемам», — сказал он.

Глава Кабмина продолжил, что с прошлого года строятся многоэтажные жилые дома в Бишкеке на 9 тыс. квартир, а также 22 тыс. в регионах. «Это поспособствует экономическому развитию страны, увеличению числа рабочих мест в строительной отрасли, активизации деятельности смежных отраслей», — сказал он, поручив качественно и своевременно реализовать инвестпроект.

В жилом комплексе разместят торговый центр, бассейн, детский сад, школу, спортивный комплекс, подземную парковку, велодорожку.

Реализация проекта по строительству комплекса составляет 5 лет, из них год ушёл на подготовку проектно-сметной документации и их утверждение в соответствующих государственных органах.

Автор: