Школа — первая ступень в будущее

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов посетил Чуйскую областную школу-гимназию.

Он осмотрел учебные помещения, побеседовал с детьми, ознакомился с условиями их проживания и обсудил с учителями школьные проблемы.

В ходе беседы подняты вопросы, касающиеся текущей деятельности, учебной программы, потребностей учреждения и перспектив развития.

«Сейчас активно строятся новые школы, ремонтируются образовательные учреждения. По заданию руководства страны мы уделяем большое внимание содержанию образовательного процесса, учебным планам и пособиям. Надо приложить все усилия для предоставления качественного образования, чтобы наши дети стали конкурентоспособными на мировом рынке труда в середине этого века, как это поручил Президент Садыр Жапаров», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что в Чуйской областной школе-гимназии обучаются около 150 ребят. Это дети из многодетных, социально уязвимых семей, а также подростки, чьи родители находятся в трудовой миграции за границей.

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