Дружба с соседями

В Оше прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по демаркации госграницы.

Подведены итоги работы за прошлый год, утверждён План-график встреч на 2024 год, обсуждены вопросы демаркации границы, создания демаркационных карт и специальной (общей) геодезической сети.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам подписан соответствующий протокол.

Следующая встреча рабочих групп состоится в Узбекистане.

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