Дружба с соседями

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Оше прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по демаркации госграницы.
Подведены итоги работы за прошлый год, утверждён План-график встреч на 2024 год, обсуждены вопросы демаркации границы, создания демаркационных карт и специальной (общей) геодезической сети.
Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам подписан соответствующий протокол.
Следующая встреча рабочих групп состоится в Узбекистане.
Дата публикации: 15:55, 13-03-2024
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