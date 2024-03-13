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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Дружба с соседями


В Оше прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по демаркации госграницы.

 

 

Подведены итоги работы за прошлый год, утверждён План-график встреч на 2024 год, обсуждены вопросы демаркации границы, создания демаркационных карт и специальной (общей) геодезической сети.

 

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам подписан соответствующий протокол.
Следующая встреча рабочих групп состоится в Узбекистане.

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Дата публикации: 15:55, 13-03-2024

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