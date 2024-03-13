С заботой о мигрантах

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министерство иностранных дел совместно с Центром по трудоустройству граждан за рубежом провело совещание в формате видео-конференц-связи с участием консульских должностных лиц загранучреждений Кыргызстана в странах Европы, Японии, Республики Корея, Малайзии и представителей частных агентств занятости республики. Обсуждались проблемные вопросы трудовых мигрантов из нашей республики
в упомянутых странах.
Так, шла речь об улучшении предвыездной подготовки граждан при осуществлении организованного трудоустройства за рубеж, о создании благоприятных условий для трудовой деятельности за рубежом, включая правовое сопровождение наших граждан отправителем по их прибытию к месту работы и непосредственно при трудовой деятельности.
Вместе с этим рассматривался вопрос усиления контроля уполномоченными органами страны за деятельностью частных агентств занятости, которые недобросовестно выполняют взятые на себя обязательства при отправке граждан на трудоустройство за рубеж. А также вопросы нарушения условий труда и пребывания за рубежом гражданами Кыргызстана, что наносит значительный ущерб отправителю и негативно сказывается на дальнейшей проработке организованного трудо-устройства кыргызстанцев за рубежом.
По итогам встречи стороны договорились о тесном взаимодействии при трудоустройстве наших граждан за рубежом и оперативном решении вопросов, возникающих у них во время трудовой деятель-ности и нахождении в стране пребывания.
Дата публикации: 14:59, 13-03-2024
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