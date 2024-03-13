С заботой о мигрантах

Министерство иностранных дел совместно с Центром по трудоустройству граждан за рубежом провело совещание в формате видео-конференц-связи с участием консульских должностных лиц загранучреждений Кыргызстана в странах Европы, Японии, Республики Корея, Малайзии и представителей частных агентств занятости республики. Обсуждались проблемные вопросы трудовых мигрантов из нашей республики

в упомянутых странах.

Так, шла речь об улучшении предвыездной подготовки граждан при осуществлении организованного трудоустройства за рубеж, о создании благоприятных условий для трудовой деятельности за рубежом, включая правовое сопровождение наших граждан отправителем по их прибытию к месту работы и непосредственно при трудовой деятельности.

Вместе с этим рассматривался вопрос усиления контроля уполномоченными органами страны за деятельностью частных агентств занятости, которые недобросовестно выполняют взятые на себя обязательства при отправке граждан на трудоустройство за рубеж. А также вопросы нарушения условий труда и пребывания за рубежом гражданами Кыргызстана, что наносит значительный ущерб отправителю и негативно сказывается на дальнейшей проработке организованного трудо-устройства кыргызстанцев за рубежом.

По итогам встречи стороны договорились о тесном взаимодействии при трудоустройстве наших граждан за рубежом и оперативном решении вопросов, возникающих у них во время трудовой деятель-ности и нахождении в стране пребывания.

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