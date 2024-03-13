Горная повестка

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялась экспертная встреча по реализации дорожной карты Пятилетия действий по развитию горных регионов. Организовал её специальный представитель Президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных районов Нурлан Айтмурзаев при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора с партнёрами и исполнителями дорожной карты в лице представителей некоммерческих организаций, научных органов и активной части гражданского общества.
Участники встречи одобрили открытый подход к диалогу и выразили готовность к совместной работе над реализацией дорожной карты.
Эксперты высказались за улучшение координации между министерствами и ведомствами, а также активизации работы над совместными проектами с международными партнёрами. Достигнуто соглашение о проведении целенаправленной работы на площадках ответственных госорганов с участием партнёров по реализации, разбивая задачи на сегменты. Участники подчеркнули важность финансирования пунктов дорожной карты государством, чтобы продемонстрировать донорам твёрдое намерение страны поддержать горную повестку.
Дата публикации: 14:59, 13-03-2024
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