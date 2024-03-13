Дальний — значит лучший

Ала-Букинский Центр общеврачебной практики (ЦОВП), что в Джалал-Абадской области, претерпел значительные изменения: идёт интенсивное обеспечение необходимым оборудованием, лекарственными средствами, в приоритете проведение качественных лабораторных исследований. Не менее важны комфорт и удобство для пациентов.

Под руководством Бактыгуль Алибаевой, опытного руководителя ЦОВП, в 2022 году установили современный лифт для транспортировки тяжелобольных, приобретено современное медицинское оборудование (аппарат ультразвуковой диагностики, ЛОР-комбайн). Закуплен современный японский лапароскоп для диагностики и проведения хирургических операций в брюшной полости. Сейчас идёт обучение хирургов.

Говорит Акмат Самарбеков, директор Джалал-Абадского территориального управления ФОМС: «Ала-Букинский район входит в тройку самых отдалённых районов области, где расстояние до Джалал-Абадской областной объединённой больницы превышает 230 километров, что в среднем занимает более пяти часов езды. Кроме того, в Ала-Букинский ЦОВП обращаются не только жители района, насчитывающего около 120 тысяч человек, но и Чат-Кальского, Сузакского районов. И в случае поступления больных с серьёзными заболеваниями помощь коллег может не успеть прибыть вовремя. Учитывая все эти факты, нами были выделены дополнительные финансовые средства для обеспечения современным оборудованием, на ремонт и оснащение лабораторной службы, улучшение инфраструктуры Центра».

«Внедрение современных видов медицинских услуг способствует более быстрой диагностике, лечению и выздоровлению пациентов, — подчеркнула Бактыгуль Алибаева, директор ЦОВП. — Мы стараемся быть готовыми к любым вызовам».

Кстати

Ала-Букинский Центр общеврачебной практики, в том числе отделение экстренной медицинской помощи, рассчитанный на 202 койки и принимающий ежегодно более 14 тысяч пациентов, обеспечен медицинскими работниками, включая опытных хирургов и акушеров-гинекологов.

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