Как справиться с новыми проблемами

В Дубае состоялся Всемирный полицейский саммит, организованный полицией города для изучения текущих проблем, стоящих перед органами правопорядка, новейших технологических достижений, стратегий и инноваций в сфере обеспечения правопорядка и безопасности.

Также прошла выставка World Police Summit, в которой приняли участие более 150 ведущих международных и региональных производителей продукции и поставщиков услуг из более чем 20 стран по различным категориям продукции для правоохранительных органов. Во Всемирном полицейском саммите принимали также участие сотрудники МВД Кыргызской Республики.

Выставка Всемирного полицейского саммита предоставляет среду для полицейской, правоохранительной и охранной отрасли, чтобы продемонстрировать новейшие технологии, продукты и услуги в области обнаружения и предотвращения преступлений. Новые формы преступности, быстрое внедрение технологий и растущие ожидания общества меняют сами основы работы правоохранительных органов.

Чтобы справиться с этими новыми проблемами, правоохранительные органы должны использовать не только новые инструменты, но и новые стратегии полицейской деятельности. Органы внутренних дел совершенствуют свои технические навыки и тактические возможности для задержания преступников, а также адаптируются к меняющейся социальной динамике.

На полицейском саммите прошли сессии по различным темам, выступавшие рассказывали о передовых достижениях правоохранительной деятельности, показали дроны, которыми пользуются сотрудники полиции, ознакомили с работой с использованием служебных собак.

Автор: -