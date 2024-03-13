О безопасности и не только

МВД проводит в регионах республики форум «Безопасная страна — стабильное будущее». На днях он прошёл и в Баткенской области.

Цели форума — укрепление безопасности и правопорядка в стране, исполнение Национального плана действий по реализации Концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы, повышение уровня защиты граждан, снижение уровня преступности, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Впечатляет и состав присутствовавших на форуме. Кроме заместителя министра внутренних дел, генерал-майора милиции Октября Урмамбетова, который презентовал Национальный план, в мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, председатель Совета генералов, генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев, начальник УВД Баткенской области, генерал-майор милиции Мурат Боронов, директор Ассоциации поддержки передвижных приёмных милиции Шамшыбек Мамыров, главы районных и городских администраций, акимы, начальники городских и районных отделов внутренних дел, руководители и сотрудники учреждений, предприятий и органов местного самоуправления.

— В целях качественного обеспечения общественного порядка и безопасности населения в стране 5 мая 2021 года принят Закон «Об основах профилактики правонарушений», — рассказал Октябрь Урманбетов. — Главное направление закона — укрепление безопасности, снижение уровня преступности, правонарушений, своевременное выявление и устранение их причин. Координация действий государственных органов и институтов гражданского общества в борьбе с правонарушениями и преступностью становится актуальной и необходимой. Форум проводится во всех городах и областях страны, ведётся работа по информированию населения. Сегодня внимание сосредоточено на работе сотрудников милиции, несущих службу в приграничных районах Баткенской области. Бесспорно, что каждый гражданин, принимающий участие в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности народа, укрепление правопорядка, стабильности в стране, является патриотом, неравнодушным к нашему будущему.

Гостям продемонстрировали видеоролики о профилактике преступлений и правонарушений, подготовленные Министерством внутренних дел и УВД Баткенской области. После учениками средней школы имени Бото Нарматова Баткенского района показан мини-спектакль на тему «Безопасность и воспитание детей-мигрантов», подготовленный актёрами городского драматического театра. Кроме того, розданы информационные материалы о деятельности передвижных приёмных милиции, блокноты, ручки с логотипом форума.

В завершение форума в целях повышения эффективности профилактических работ принята резолюция. Представителям власти, работающим в тесном сотрудничестве с ОВД, членам общественных профилактических центров и сотрудникам милиции вручены ведомственные награды.

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