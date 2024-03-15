Объявление о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот №1 – Инструменты (14 749 $)
Лот №2 – Запчасти к столовому оборудованию (13 426 $)
Лот №3 – Поверочные газовые смеси (5 494 $)
15.03.2024 г. – (08:00) начало тендера,
22.03.2024 г. – (09:00) окончание приема предложений и тендерных документов.
22.03.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.
3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
3.3. Условие поставки:
Лот №2,3 DDP Бишкек (Incoterms 2010)
3.4. Срок актуальности предложения – 30 календарных дней.
4. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg). +996 (312) 392332 (195 доб.), моб. 0770 000278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.
5. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Требуемый срок заключения договора — не более 10-ти дней с момента извещения потенциального победителя.
6.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
6.3. Статус завода или официального представителя завода-изготовителя.
6.4. Неделимость лота.
6.5. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
Приложение
Дата публикации: 13:00, 15-03-2024
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