Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка -Акиева 109

2. Предмет закупки:

Лот №4 Страхование средств наземного транспорта

3.15.03.2024г. – начало тендера

4. 22.03.2024 г. — 09:00 — окончание приема предложений и тендерных документов.

5. 22.03.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.

6 Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

6.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

6.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

7. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные т ел.: +996 (312) 580858 (вн. 39291), моб.:

+996 (555) 185588, Kubanych.Argymbaev@Kazminerals.com Аргымбаев Кубаныч

7.1. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

8. Особые условия:

8.1. Неделимость лота.

8.2. Оплата безналичным расчетом.

8.3. Работы выполнить на основании технического задания.

8.4. Опыт аналогичных работ/услуг.

Приложение

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