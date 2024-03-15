Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка -Акиева 109
2. Предмет закупки:
Лот №4 Страхование средств наземного транспорта
3.15.03.2024г. – начало тендера
4. 22.03.2024 г. — 09:00 — окончание приема предложений и тендерных документов.
5. 22.03.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.
6 Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
6.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
6.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
7. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел.: +996 (312) 580858 (вн. 39291), моб.:
+996 (555) 185588, Kubanych.Argymbaev@Kazminerals.com Аргымбаев Кубаныч
7.1. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
8. Особые условия:
8.1. Неделимость лота.
8.2. Оплата безналичным расчетом.
8.3. Работы выполнить на основании технического задания.
8.4. Опыт аналогичных работ/услуг.
Приложение
Дата публикации: 13:00, 15-03-2024
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