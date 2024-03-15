Это успех всего кыргызского народа

Президент Садыр Жапаров встретился с гандболистом и тренером по гандболу Талантом Дуйшебаевым и его супругой Ольгой Шишкиной.

Глава государства, тепло приветствуя Таланта Дуйшебаева в родной стране — Кыргызстане, подчеркнул вдохновляющий путь спортсмена и тренера. Он отметил, что успех Таланта Дуйшебаева — это пример для молодёжи и будущих спортивных чемпионов. Садыр Жапаров отметил, что государство уделяет особое внимание спорту. Так, если в 2020 году бюджет, предусмотренный на сферу спорта, составлял 802 млн сомов, то утверждённый бюджет на 2024 год составляет 1 млрд 800 млн сомов. Президент подчеркнул, что только для спортивных школ во всех регионах Кыргызстана впервые выделено 60 млн сомов на приобретение необходимого спортивного инвентаря, включая мячи для гандбола, а также медикаментов и витаминов.

Подчеркнув значимость гандбола как вида спорта, глава государства заявил, что данный вид спорта требует особого внимания. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями Кыргызстан в ближайшие дни также начнёт проявлять себя на чемпионатах различного уровня. Садыр Жапаров с большим удовлетворением подчеркнул, что успех Таланта Дуйшебаева — это успех кыргызского народа. Кроме того, в беседе глава государства обратил внимание на роль семьи в достижении спортивных успехов, отметив поддержку супруги Таланта Дуйшебаева, которая также чемпионка мира по гандболу.

В завершение Президент Садыр Жапаров поблагодарил Таланта Дуйшебаева за его вклад в развитие спорта.

Наша справка. Талант Мушанбетович Дуйшебаев родился в 1968 году в г. Фрунзе. Он один из самых сильных плеймейкеров в истории гандбола. С 2014 года Талант Дуйшебаев работает главным тренером польской команды Vive. В 2017 году его наградили орденом «Манас». Его семья также связана с гандболом: супруга, Ольга Шишкина, — чемпионка мира по гандболу, а сыновья, Алексей и Даниил, также гандболисты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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