Евразийское пространство: устранить барьеры в торговле

Президент Садыр Жапаров принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.

Обсуждены актуальные темы сотрудничества в рамках членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, а также углубление и расширение интеграции на евразийском пространстве.

Глава государства, поздравив Бакытжана Сагинтаева с назначением на эту высокую должность, пожелал ему больших успехов в реализации всех поставленных перед Союзом задач.

Садыр Жапаров отметил, что в мае текущего года исполнится 10 лет со дня подписания договора о ЕАЭС. За этот период достигнуты значительные результаты по всем основным направлениям деятельности. При этом он сказал, что отдельные положения Договора тяжело исполняются, а именно принцип «четырёх свобод»: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По его словам сегодня, наоборот, наблюдается усиление препятствий во взаимной торговле внутри Союза. На протяжении последних семи лет о них говорил каждый из глав государств — членов Союза, однако следует признать, что они не решаются. Глава государства убеждён в том, что приоритетная задача для всех — создание полноценного экономического Союза. И этой цели надо достичь в ближайшее время. Он напомнил, что на заседании Высшего совета в Санкт-Петербурге, прошедшем в прошлом году, он обозначил ряд приоритетных задач, направленных на дальнейшее развитие ЕАЭС.

В свою очередь председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев считает, что сегодня Союз — это динамично развивающееся интеграционное объединение, и подчеркнул, что ВВП ЕАЭС достиг $2,2 трлн. Относительно барьеров во взаимной торговле внутри Союза Бакытжан Сагинтаев рассказал о проводимой Комиссией работе в данном направлении. Он отметил, что для решения отдельных возникающих вопросов принимаются оперативные меры. В беседе председатель коллегии ЕЭК, говоря о подписанной 25 декабря 2023 года главами государств Евразийского экономического союза Декларации развития

ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», подчеркнул, что в настоящее время идёт подготовка Плана мероприятий в рамках данного документа.

В итоге стороны договорились продолжать развивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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