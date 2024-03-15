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Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Укрепление Союза


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

 

 

Глава Кабмина поздравил собеседника с назначением на должность председателя. Он отметил, что многолетний опыт и знание всех аспектов текущего развития объединения поспособствуют дальнейшему укреплению потенциала ЕАЭС.

 

Они обсудили укрепление взаимодействия, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение беспрепятственного перемещения грузов во взаимной торговле, усиление полномочий комиссии Союза.

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Дата публикации: 15:57, 15-03-2024

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