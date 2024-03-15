Укрепление Союза

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
Глава Кабмина поздравил собеседника с назначением на должность председателя. Он отметил, что многолетний опыт и знание всех аспектов текущего развития объединения поспособствуют дальнейшему укреплению потенциала ЕАЭС.
Они обсудили укрепление взаимодействия, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение беспрепятственного перемещения грузов во взаимной торговле, усиление полномочий комиссии Союза.
Дата публикации: 15:57, 15-03-2024
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